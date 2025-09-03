이스타항공, 부산 지역 노선 설명회 개최

이미지 확대 이경민 이스타항공 커머셜본부장이 3일 부산 상공회의소에서 ‘부산에서도 이스타항공!’ 노선 설명회를 갖고 있다. 이 본부장은 부울경 지역 여행사 임직원 약 80명을 대상으로 현재 부산에서 운항하고 있는 이스타항공의 노선 소개와 함께 오는 10월 26일부터 운항하는 신규 취항지, 운영 전략에 대해 설명했다. 2025.9.3 부산 홍윤기 기자

이경민 이스타항공 커머셜본부장이 3일 부산 상공회의소에서 ‘부산에서도 이스타항공!’ 노선 설명회를 갖고 있다.이 본부장은 부울경 지역 여행사 임직원 약 80명을 대상으로 현재 부산에서 운항하고 있는 이스타항공의 노선 소개와 함께 오는 10월 26일부터 운항하는 신규 취항지, 운영 전략에 대해 설명했다.부산 홍윤기 기자