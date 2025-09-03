[서울데이터랩]이아이디 110.00%…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3일 오후 15시 35분 이아이디(093230)이 등락률 +110.00%로 상승률 1위로 마감했다. 이아이디는 장 중 77,094,850주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 55원 오른 105원에 마감했다.한편 이아이디의 PER은 -1.91이며, ROE는 -6.05%로 수익성이 개선될 여지가 있는 상태다.이어 상승률 2위 에이엔피(015260)는 주가가 29.83% 폭등하며 종가 618원에 상승 마감했다. 상승률 3위 삼화콘덴서(001820)의 주가는 31,650원으로 19.21% 급등했다. 상승률 4위 아센디오(012170)는 13.88% 상승하며 2,380원에 마감했다. 상승률 5위 HJ중공업(097230)은 12.50%의 상승세를 타고 종가 23,400원에 마감했다.6위 프레스티지바이오파마(950210)는 종가 14,960원으로 9.92% 상승 마감했다. 7위 고려아연(010130)은 종가 900,000원으로 9.22% 상승 마감했다. 8위 파라다이스(034230)는 종가 21,100원으로 8.37% 상승 마감했다. 9위 더본코리아(475560)는 종가 26,200원으로 8.26% 상승 마감했다. 10위 한화비전(489790)은 종가 55,700원으로 8.16% 상승 마감했다.이밖에도 삼화전기(009470) ▲7.42%, LS ELECTRIC(010120) ▲6.75%, SK오션플랜트(100090) ▲6.35%, 제이에스코퍼레이션(194370) ▲6.23%, 한국카본(017960) ▲6.13%, 코아스(071950) ▲6.00%, 현대위아(011210) ▲5.84%, GKL(114090) ▲5.57%, 금호에이치티(214330) ▲5.54%, 코오롱인더(120110) ▲5.42% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자