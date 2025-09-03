대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-03 15:53
입력 2025-09-03 15:53
한화오션(042660)가 9월 3일 장 마감 5분 만에 7.10%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 한화오션의 현재가는 117,700원으로 전 거래일 대비 4.46% 하락하며 마감했다. 거래량은 3,437,483주를 기록했다. 시가는 123,800원이었다.

이어 검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 상승률 1.01%로 마감했다. 검색비율 3위의 이화전기(024810)는 182.61% 급등 마감했다. 검색비율 4위 HJ중공업(097230)은 12.50% 상승했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.31% 상승했다.

6위 카카오페이(377300)는 등락률 -10.03%로 하락했다. 7위 에이비엘바이오(298380)는 4.19% 상승했다. 8위 오성첨단소재(052420)는 29.98%의 상한가로 마감했다. 9위 SK하이닉스(000660)는 0.77% 보합세를 보였다. 10위 카카오(035720)는 -0.67% 소폭 하락했다.

이 밖에도 올릭스(226950) ▲6.81%, NAVER(035420) ▼1.78%, 이아이디(093230) ▲110.00%, 한화비전(489790) ▲8.16%, 유한양행(000100) ▲3.60%, 현대로템(064350) ▲2.36%, 로보티즈(108490) ▼4.08%, 삼성중공업(010140) 보합세, 엘앤에프(066970) ▼4.81%, 삼성전기(009150) ▲2.53% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
닫기