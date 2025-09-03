소비 회복과 수출 호조로 한국 경제성장률 2분기 0.7%로 반등

건설투자는 완화됐지만, 설비투자는 하향세

우리나라 올해 2분기 국내총생산(GDP)이 전 분기보다 0.7% 성장한 것으로 나타났다. 민간소비가 회복되고 반도체 등을 중심으로 수출이 예상보다 더 늘어났기 때문이다. 실질 국민총소득(GNI)도 전 분기보다 1.0% 늘었다. 건설투자는 부진이 완화됐지만, 설비투자는 하향 조정됐다.한국은행이 3일 발표한 ‘2025년 2분기 및 연간 국민소득(잠정)’에 따르면 2분기 실질 GDP(잠정치)는 전기대비 0.7%로 집계됐다. 지난 7월 24일 공개된 속보치(0.6%)보다 0.1% 포인트 올랐다. 소수점 둘째 자리까지 보면 0.67% 증가했다. 성장률 잠정치와 속보치 숫자가 달라진 건 2022년 1분기 이후 13분기 만이다.속보치와 비교하면 건설투자가 0.4% 포인트 오른 -1.2%를 기록했다. 지식재산생산물투자는 1.1% 포인트 올라 0.8%로 집계됐고, 수출은 0.4% 포인트 올라 4.5%를 나타냈다. 반면 설비투자는 0.6% 포인트 하향된 -2.1%로 집계됐다.한은은 올해 연간 성장률 1%를 달성하려면 하반기 0.7% 이상 성장해야 가능하다고 봤다. 한은은 지난 8월 경제전망에서 올해 성장률 전망치 0.9%는 변동 없다는 입장이지만, 2분기 성장률 상향 조정이 연간 성장률을 소폭 끌어올릴 것으로 전망했다. 김화용 한은 국민소득부장은 “연간으로 0.9% 성장하려면 하반기 전기 대비 성장률이 0.6% 수준이면 가능하다”면서 “1% 성장에 도달하기 위해서는 전기 대비 성장률이 0.7% 이상은 나와야 가능하다”고 전했다.실질 국민총소득(GNI)은 전기 대비 1.0% 올랐다. 전년 동기보다 2.2% 개선됐다. 실질 GNI는 국민이 일정 기간 국내외에서 벌어들인 소득의 실질 구매력으로 국민이 실질적으로 손에 쥐는 소득을 의미한다.김 부장은 “앞으로 내수는 정부의 추가경정예산 집행, 소비심리 개선 등으로 완만한 회복세를 이어갈 것으로 예상된다”면서 “수출의 경우 7∼8월 양호한 흐름을 보였지만 미국 관세 부과의 영향이 커지면서 점차 성장세가 둔화할 것”이라고 전망했다.한편 한은은 그동안 연간 기준으로 작성하던 분배 국민소득 통계를 분기 기준으로도 작성해 공표하기로 했다. 예를 들어 한은은 가계순저축률을 분기별로 되짚어보면, 코로나19 팬데믹 직후의 ‘펜트업 소비’를 확인할 수 있다고 설명했다. 펜트업 소비란 억눌렸던 소비 욕구가 특정 계기를 통해 폭발적으로 분출하는 현상을 말한다. 실제 코로나19가 확산하던 2020년 2분기 가계순저축률은 12.9%에 달했으나, 방역 조치가 완화된 2022년 3분기에는 2.2%로 급락했다.황비웅 기자