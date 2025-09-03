블랙앤데커, 프리미엄 주방가전 신제품 ‘온무드 전기포트·LED 디지털 토스터기’ 국내 출시

이미지 확대 LED 디지털 토스터기 (사진=블랙앤데커 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 전동공구 및 생활가전 브랜드 ‘블랙앤데커(Black+Decker)’가 한국 시장에 감성을 더한 프리미엄 주방가전 신제품을 선보였다.이번에 공개된 제품은 따뜻한 감성을 강조한 ▲온무드 전기포트와 심플하면서도 다양한 기능을 갖춘 ▲LED 디지털 토스터기다. 이번 신제품 출시는 블랙앤데커가 국내 주방가전 시장에서 프리미엄 라인업을 강화하고 소비자 선택의 폭을 넓히는 계기가 될 전망이다.온무드 전기포트는 이름 그대로 주방에 따뜻한 감성을 더하는 제품으로, 실용성과 디자인을 모두 갖췄다. 1.5L 대용량과 빠른 가열 속도를 자랑하며, 무선 디자인으로 사용 후 코드 분리가 가능해 안전성과 편리성을 높였다. 또한 자동 전원 차단 및 과열 방지 기능으로 사용자의 안전을 고려했으며, 내부는 304 스테인리스 스틸을 적용해 위생적이면서도 세련된 감각을 구현했다. 특히 이중단열 구조를 채택해 일반 전기포트에 비해 외부가 뜨겁지 않아 화상 위험을 줄이고, 사용자 안전을 한층 더 강화했다. 블랙앤데커는 온무드 전기포트를 통해 단순히 물을 끓이는 기계를 넘어, 일상 속에 따스한 온기를 더하는 프리미엄 주방 솔루션을 제시하고 있다.함께 출시되는 LED 디지털 토스터기는 화이트 컬러 디자인으로 주방 인테리어와 자연스럽게 어우러지며, ‘Simple is the Best(심플 이즈 더 베스트)’라는 슬로건을 완벽하게 구현했다. 직관적인 LED 디지털 디스플레이를 탑재해 누구나 쉽게 사용할 수 있으며, 6단계 굽기 조절 기능을 통해 개인의 취향에 맞는 다양한 토스트를 즐길 수 있다. 2구 슬롯 구조로 식빵, 베이글, 모닝롤 등 다양한 빵류를 동시에 조리할 수 있으며, 자동 팝업 기능과 분리형 트레이로 사용 편의성과 청소 용이성까지 높였다. 블랙앤데커는 이번 토스터기를 통해 심플하면서도 다기능을 갖춘 혁신적 제품을 선보이며 소비자들에게 새로운 경험을 제공할 예정이다.한편, 블랙앤데커는 올해 말 새로운 가습기 라인업 출시도 예고했다. 초음파, 가열식, 복합식, 자연기화식 등 다양한 방식의 가습기를 준비 중이며, 이를 통해 다양한 SKU를 갖춘 프리미엄 생활가전 라인업을 더욱 확대할 계획이다.블랙앤데커 관계자는 “온무드 전기포트와 LED 디지털 토스터기는 단순한 가전제품을 넘어, 소비자들의 주방에 감성과 편리함을 동시에 선사하는 프리미엄 제품”이라며 “앞으로도 한국 시장에 최적화된 다양한 제품군을 지속적으로 선보여 소비자의 만족도를 높여 나갈 것”이라고 전했다.이어 “다가오는 연말 출시 예정인 가습기 라인업 역시 소비자들의 다양한 생활 패턴을 고려한 혁신적 제품군으로, 블랙앤데커가 한국 시장에서 프리미엄 라이프스타일 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 덧붙였다.온라인뉴스팀