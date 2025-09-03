[서울데이터랩]빅테크 7, 전반적 하락세로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 하락세를 보였다. 대부분의 종목이 하락한 가운데, 브로드컴(AVGO)은 소폭 상승한 것으로 나타났다.엔비디아(NVDA)는 1.95% 하락하며 170.78달러로 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.31% 하락한 505.12달러로 마감했다. 애플(AAPL)은 1.04% 하락하여 229.72달러에 거래를 마감했다.아마존닷컴(AMZN)은 1.60% 하락하며 225.34달러로 마감했다. 메타(META)는 0.49% 하락한 735.11달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.73% 하락한 211.35달러로 거래를 마쳤다. 브로드컴은 0.29% 상승한 298.24달러로 마감했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 390억 달러로 약 54조 3,792억원에 달했다. 애플의 거래대금은 95.9억 달러로 약 13조 3,925억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.82%에 해당한다. 테슬라의 거래대금은 188억 달러로 약 26조 2,079억원에 달하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 17.70%를 기록했다.정연호 기자