“열흘짜리 금융위원장 검증 코미디”… 청문회 한때 파행

여야, 금융위 해체 논란 두고 충돌

민주당 “확정된 사안 아니다” 맞서

이억원 후보자 “필요할 때 말할 것”

이미지 확대 이억원 금융위원장 후보자가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.

안주영 전문기자

2025-09-03 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“곧 (기획재정부로) 편입될 조직에서 열흘 남짓 일할 후보자에 대한 청문회는 코미디”(국민의힘 강민국 의원)금융위원회 해체 논란이 금융위원장 청문회까지 번졌다. 2일 이억원 금융위원장 후보자에 대한 국회 정무위원회 인사청문회에서 정무위 야당 간사인 강민국 국민의힘 의원은 “오늘 금융위원장 인사청문회를 앞두고 바로 전날 금융위 해체안을 논의했다고 하니, 정무위 운영을 책임지는 간사로서 이해할 수 없다”며 “이억원 금융위원장 후보는 이 자리에 왜 오신 것인지 의문”이라고 지적했다. 전날 금융위 해체를 담은 정부조직법 개편안이 25일 본회의에 상정된다는 보도가 나왔는데 금융위 해체가 예정돼 있다면 임기 열흘 남짓의 후보자를 검증하는 것은 무의미하다는 것이다.민주당은 금융위 해체는 확정된 사안이 아니라며 청문회를 정상적으로 진행해야 한다고 맞섰다. 야당 간사인 강준현 의원은 “당정 협의가 있었던 것은 사실이지만, 25일 본회의에서 정부조직법 개정안을 처리하자고 말한 적은 없다”고 했다. 박범계 의원도 “금융위 해체론은 근거가 없다”고 했다.이에 청문회는 개회 10분 만에 중단되며 파행하기도 했다. 당사자인 이 후보자는 금융위 해체설과 관련, “가정에 기반해 말을 하거나 논의를 하는 것 자체가 적절하지 않다”면서 “내용이 공개되고 저에게 의견을 피력할 기회가 생기면 필요한 이야기를 하겠다”고 말했다.이 후보자는 홈플러스 사태와 관련해 운영 주체인 사모펀드(PEF) MBK파트너스의 처리 방향을 묻는 질문에 “PEF 제도 전반에 대해 연구용역 결과 등을 토대로 글로벌 정합성에 맞춰 개선할 부분이 있는지 검토하겠다”고 답했다. 6·27 부동산 대책과 관련해서는 “필요할 경우 추가 대책도 즉각 시행하겠다”고 밝혔다. 10억원과 50억원을 두고 결정을 못하고 있는 대주주 양도소득세 과세 기준에 대해서는 “임명 후 기재부 장관과 협의하겠다”고 했다. 이 후보자는 또 이재명 대통령의 측근인 ‘실세’ 이찬진 금융감독원장의 광폭 행보와 관련된 질문을 이양수 의원으로부터 받고는 “금융감독정책, 금융정책은 절대적으로 금융위원장 소관”이라고 잘라 말했다. 이 의원이 “금감원장이 실세고 금융위원장은 바지사장이라는 말이 돌고 있다. 현실이 되지 않게 해 달라”고 하자 “네”라고 짧게 답했다.박소연 기자