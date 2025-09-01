가계대출 3.9조 늘 때 기업대출 6.3조↑… 시중은행 대출 축 ‘중기금융’ 무게

이미지 확대 8월 들어 주요 시중은행에서 가계대출 증가 속도가 다시 빨라지고 있는 가운데 10일 서울 시내 한 은행 앞에 대출 관련 홍보물이 붙어있다. 2025.8.10. 연합뉴스

이미지 확대 정부의 6·27 대출 규제 시행 영향으로 지난달 2조원대로 축소된 가계대출 증가액이 이달 다시 4조원대 초반에 이를 것으로 전망된다. 사진은 31일 서울 남산에서 바라본 시내 모습. 2025.8.31. 연합뉴스

지난달 가계대출 증가세가 눈에 띄게 둔화된 반면 기업·중소기업 대출은 큰 폭으로 늘었다. 정부의 6·27 대출 규제와 이재명 대통령의 ‘이자놀이 대신 기업금융’ 주문 이후 은행권 대출 포트폴리오 변화가 뚜렷하다는 분석이다.1일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행의 지난달 가계대출 잔액은 762조 8985억원으로 전월보다 3조 9251억원 늘었다. 이는 6월(6조 7536억원 증가)의 절반 수준이자, 7월(4조 1386억원)보다도 줄었다.가계대출 둔화는 정부의 고강도 규제 이후 주택담보대출(주담대) 수요 감소에 따른 것이다. 지난달 말 주담대 잔액은 607조 6714억원으로 전월보다 3조 7012억원 늘었는데, 이는 직전달보다 8440억원 줄었다.같은 기간 기업대출은 836조 8801억원으로 한 달 새 6조 2647억원 증가했다. 대기업 대출이 2조 9886억원, 중소기업 대출이 3조 2763억원 늘었는데 중기대출 증가액만 놓고 보면 가계대출 전체 증가분과 맞먹는다. 은행권 관계자는 “주담대 실적보다 중기대출 실적을 성과평가에서 더 중시하는 분위기가 확산되면서 대출 포트폴리오에 변화가 나타나고 있다”고 말했다.다만 중기대출 확대는 여전히 구조적 제약이 따른다. 정책금융 연계 대출에는 최대 400%의 위험가중치가 적용돼 은행은 자본비율(CET1) 관리상 적극적으로 취급하기 어렵다. 한 은행 관계자는 “중소기업 대출이 늘었지만 연초 대비 누적 증가액은 여전히 미미하다”며 “정책금융 상품만큼은 최소 100% 수준으로 낮춰야 기업금융을 본격적으로 확대할 수 있다”고 말했다.앞서 이 대통령이 “이자놀이에서 벗어나 사업성 중심 금융으로 전환하라”고 주문한 뒤 은행들은 KPI를 조정해 중기대출 배점을 높였다. 하지만 금융연구원은 최근 보고서에서 “단순 KPI 조정만으로는 한계가 있다”며 “사업성 평가 전문가 양성, 정책보증제도 개편, 회생·담보제도 정비 등 종합적 제도 개선이 병행돼야 한다”고 지적했다.김예슬 기자