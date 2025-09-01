대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-01 16:00
입력 2025-09-01 16:00
이미지 확대


삼성전자(005930)가 9월 1일 장 마감 5분 만에 10.34%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 67,600원으로 전 거래일 대비 3.01% 하락했다. 거래량은 11,991,250주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 두산에너빌리티(034020)는 하락률 3.40%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 4.83% 하락 마감했다. 검색비율 4위 한화오션(042660)은 상승률 3.93%로 상승 마감했다. 검색비율 5위 HJ중공업(097230)은 12.55% 급등 마감했다.

6위 범한퓨얼셀(382900)은 등락률 13.08%로 급등했다. 7위 삼양컴텍(484590)은 17.35%의 급등세로 거래를 마쳤다. 8위 삼성중공업(010140)은 -2.35%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 9위 서남(294630)은 20.55%의 급등세로 마감했다. 10위 카카오(035720)는 2.08% 하락했다.

이미지 확대


이 밖에도 신성델타테크(065350) ▼1.17%, NAVER(035420) ▲0.47%, 알테오젠(196170) ▲3.76%, 다날(064260) ▲9.64%, 한미반도체(042700) ▼6.32%, 이화전기(024810) ▼89.54%, HLB(028300) ▲2.52%, 한화에어로스페이스(012450) ▲3.62%, 에이비엘바이오(298380) ▼1.20%, 현대차(005380) ▲0.23% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
닫기