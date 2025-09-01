대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[서울데이터랩]플로우 에스피엑스6900 폴리곤 1시간 상승률 상위

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-01 08:58
입력 2025-09-01 08:58
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 300위권 내 종목 중 1시간 상승률이 가장 높은 종목은 플로우입니다. 플로우는 현재 622원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 3.92% 상승했습니다. 24시간을 기준으로는 12.79% 상승하여 눈에 띄는 상승세를 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 1805억 9813만원에 달하며, 시가총액은 9997억 8053만원으로 100위를 기록하고 있습니다.

두 번째로 높은 상승률을 기록한 종목은 에스피엑스6900입니다. 에스피엑스6900은 현재 1587원에 거래되며, 1시간 동안 2.29% 상승했습니다. 24시간 등락률은 0.43%로, 상대적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 206억 4366만원, 시가총액은 1조 4781억원으로 상위 74위에 랭크되어 있습니다.

세 번째로는 폴리곤이 주목을 받습니다. 폴리곤은 현재 392원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.71% 상승했습니다. 24시간 등락률은 10.70%로 강한 상승세를 기록 중입니다. 24시간 거래량은 9225억 5067만원이며, 시가총액은 4조 1178억원으로 38위에 자리잡고 있습니다.

주피터는 1시간 동안 1.53% 상승하여 4위를 차지했습니다. 현재 주피터의 가격은 697원이며, 24시간 등락률은 0.36%로 비교적 안정적인 흐름을 보입니다. 24시간 거래량은 497억 3033만원, 시가총액은 2조 1716억원으로 시가총액 순위 59위에 위치해 있습니다.

크로노스는 401원에 거래되고 있으며, 1시간 상승률은 1.38%입니다. 24시간 등락률은 -7.47%로 하락세를 보였지만, 단기적으로 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 4889억 5814만원이며, 시가총액은 13조 4828억원으로 18위에 랭크되어 있습니다.

이미지 확대


한편, 커브 파이낸스 토큰은 1시간 동안 1.29% 상승하여 1080원에 거래되고 있습니다. 이더리움네임서비스는 1.27% 상승하며 3만 1730원에 거래 중입니다. 같은 시각, 소닉SVM은 1.14% 상승하여 444원에 거래되고 있으며, 볼트는 1.13% 상승하여 690원에 거래 중입니다. 끝으로, 리도다오는 1.10% 상승하며 1696원에 거래되고 있습니다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기