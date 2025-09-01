[서울데이터랩]플로우 에스피엑스6900 폴리곤 1시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 300위권 내 종목 중 1시간 상승률이 가장 높은 종목은 플로우입니다. 플로우는 현재 622원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 3.92% 상승했습니다. 24시간을 기준으로는 12.79% 상승하여 눈에 띄는 상승세를 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 1805억 9813만원에 달하며, 시가총액은 9997억 8053만원으로 100위를 기록하고 있습니다.두 번째로 높은 상승률을 기록한 종목은 에스피엑스6900입니다. 에스피엑스6900은 현재 1587원에 거래되며, 1시간 동안 2.29% 상승했습니다. 24시간 등락률은 0.43%로, 상대적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 206억 4366만원, 시가총액은 1조 4781억원으로 상위 74위에 랭크되어 있습니다.세 번째로는 폴리곤이 주목을 받습니다. 폴리곤은 현재 392원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.71% 상승했습니다. 24시간 등락률은 10.70%로 강한 상승세를 기록 중입니다. 24시간 거래량은 9225억 5067만원이며, 시가총액은 4조 1178억원으로 38위에 자리잡고 있습니다.주피터는 1시간 동안 1.53% 상승하여 4위를 차지했습니다. 현재 주피터의 가격은 697원이며, 24시간 등락률은 0.36%로 비교적 안정적인 흐름을 보입니다. 24시간 거래량은 497억 3033만원, 시가총액은 2조 1716억원으로 시가총액 순위 59위에 위치해 있습니다.크로노스는 401원에 거래되고 있으며, 1시간 상승률은 1.38%입니다. 24시간 등락률은 -7.47%로 하락세를 보였지만, 단기적으로 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 4889억 5814만원이며, 시가총액은 13조 4828억원으로 18위에 랭크되어 있습니다.한편, 커브 파이낸스 토큰은 1시간 동안 1.29% 상승하여 1080원에 거래되고 있습니다. 이더리움네임서비스는 1.27% 상승하며 3만 1730원에 거래 중입니다. 같은 시각, 소닉SVM은 1.14% 상승하여 444원에 거래되고 있으며, 볼트는 1.13% 상승하여 690원에 거래 중입니다. 끝으로, 리도다오는 1.10% 상승하며 1696원에 거래되고 있습니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자