‘닭 10만 마리 같은 맛’의 비결… 가맹점과의 상생

전국 2300개 BBQ 매장에서 하루에 소비하는 닭고기는 10만 마리에 달한다. 이런 수요를 안정적으로 충족하고 고객에게 동일한 품질의 맛을 제공하기 위해서는 본사와 가맹점 간 긴밀한 협력이 필수다.●동일한 품질 위한 윤홍근 회장의 철학제너시스BBQ는 31일 전국 단위의 공동 물류·공동 구매·공동 마케팅 시스템을 운영해 가맹점이 원재료를 안정적으로 공급받고 지역 마케팅 효과를 극대화할 수 있도록 지원하고 있다고 밝혔다. ‘가맹점이 살아야 본사가 산다’는 윤홍근 제너시스BBQ 회장의 상생 경영 철학에 기반을 둔 것이다. 윤 회장은 지난 1995년 치킨 프랜차이즈 산업에 뛰어들 당시 외식 프랜차이즈의 고질적인 문제였던 품질 불균일, 본사의 일방적 수익 구조, 체계 없는 교육 시스템 등을 해결하기 위해 ‘한국형 프랜차이즈 시스템’을 구축하고자 했다.●분기별 동행위원회서 의견 듣고 반영아울러 본사 임직원과 전국 패밀리(가맹점주)가 함께 참여하는 ‘동행위원회’를 분기별로 열고 있다. 본사와 패밀리 간 합리적이고 투명한 경영 환경을 조성하기 위해 1997년 국내 프랜차이즈 업계 최초로 설치한 기구다. 가맹사업 운영 정책이나 신메뉴 출시, 마케팅 계획 등을 패밀리와 함께 논의·협의하는 역할을 맡는다. 제너시스BBQ 관계자는 “﻿포장 비닐이나 치킨무 용기 모양까지 세세한 부분도 가맹점주의 의견을 청취하고 반영하고 있다”고 설명했다. 이 외에도 분쟁조정위원회와 ﻿상조회를 운영하며 패밀리의 애사·경사까지 지원하고 있다.김현이 기자