지방 직장인 ‘1000원 아침밥’… 초등 1~2학년 일주일 1회 ‘과일 간식’

내년 일상생활 이렇게 바뀐다

2025-09-01 10면

내년부터 지방의 중소기업 직원은 1000원만 내고 아침 식사를 할 수 있다. 초등학교 1·2학년생에는 일주일에 한 번 ‘과일 간식’이 제공된다. 월 최대 14만 5000원의 교통비를 아낄 수 있는 대중교통 정액패스와 청년 자산 형성을 돕는 청년미래적금도 새로 생긴다.31일 정부의 ‘2026년 예산안’에 따르면 내년 인구감소지역에 있는 중소기업 근로자 5만 4000명에게 월 4만원의 식비를 제공하는 ‘직장인 든든한 한 끼’ 시범 사업(79억원)이 실시된다. ‘천원의 아침밥’은 1000원만 내고 아침밥을 사 먹을 수 있게 하는 사업이다. 단가가 5000원이라면 정부가 2000원, 지방자치단체가 1000원, 기업이 1000원을 지원한다. ‘든든한 점심밥’은 4만원 한도 내에서 밥값을 20% 할인해주는 사업이다.초등학교 1·2학년생에 주 1회 국산 과일을 간식으로 주는 사업(169억원)은 늘봄학교 맞춤형 교실에 참여하는 학생을 대상으로 한다. 대중교통 정액패스는 월 5만 5000~6만 2000원을 내면 지하철·버스 등 대중교통을 월 20만원까지 이용할 수 있는 교통 이용권이다. ‘청년미래적금’은 소득 6000만원 이하 19~34세 청년이 월 50만원 이내로 내면 정부가 6%(일반)·12%(중소기업 취업)를 지원하는 프로그램이다.이 밖에 ▲자동차 페달 오조작 방지 보조장치 보급(5억원) ▲맨홀 추락 방지 시설 설치(1104억원) ▲인구감소지역 여행 경비 최대 20만원 환급(65억원) ▲노후 아파트 연기 감지기 설치(72억원) ▲독감 무료 예방접종 13세→14세 이하 확대 등(849억원) 등도 포함됐다.세종 이영준 기자