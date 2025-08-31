‘임대료 부담 못 버텨’ 홈플러스 5개점 11월 문 닫는다

내년 5월까지 10개점 추가 순차 폐점

기업 회생 전 인수·합병(M&A)을 추진 중인 홈플러스가 임대료 협상이 결렬된 5개점에 대해 오는 11월 16일로 폐점일을 확정했다.31일 홈플러스에 따르면 수원 원천·대구 동촌·부산 장림·울산 북구·인천 계산점이 오는 11월 16일 문을 닫는다. 이들 5개점은 지난 13일 홈플러스가 임대주와의 임대료 조정 협상이 결렬된 데 따라 폐점하겠다고 밝힌 15개점 중 일부다. 나머지 10개점도 내년 5월까지 순차 폐점한다.홈플러스 관계자는 “회생절차 개시 5개월이 지난 현재에도 경영환경은 개선되지 않고 자금 압박이 점차 가중되는 상황”이라면서 “자금 압박을 완화하고 회생기반을 다지기 위한 고강도 자구책의 일환”이라고 설명했다. 폐점 계획 15개점의 연간 영업손실만 800억원에 달한다는 것이 홈플러스 측의 주장이다.지난 3월 회생 절차를 개시한 홈플러스는 최근 긴급 생존경영 체제에 돌입하는 등 인가 전 M&A 성공에 사활을 걸고 있다. 회사 측은 “이번 절차가 무산된다면 지금까지의 모든 노력이 수포로 돌아갈 뿐 아니라, 10만명에 이르는 근로자와 협력사 직원들의 생계가 위태로워질 수 있다”고 말했다.지난해 말 기준 126개에 달했던 홈플러스의 마트 수는 오는 2027년까지 102개로 줄어들 전망이다. 임대료 협상 결렬에 따른 폐점 외에도 계약 만료, 재개발 등에 따른 폐점도 잇따르고 있다. 실제 안산 단원구 선부점은 점포 노후화와 장기적인 실적 부진에 따라 이날 마지막 영업을 했다.지난달 31일 문을 닫은 부천 상동점, 이달 13일 폐점한 대구 서구 내당점, 올 하반기 폐점 예정인 동대문점은 향후 건물 재개발 후 재입점한다는 예정이다. 다만 재개발 자체에 시간이 오래 걸리는 만큼 향후 일정은 불투명하다.일각에서는 폐점에 따른 일자리 감소와 입점 업주들의 생계 곤란, 지역 상권 타격 등을 우려하고 있다. 홈플러스는 폐점 예정인 5개점의 직영 직원 468명과 전환 배치 면담 중인 것으로 알려졌다. 아울러 매장 내 입점 업주들과도 복구 비용 면제 등을 제시하며 소통을 진행 중이란 설명이다.김현이 기자