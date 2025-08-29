무역협회, 포스코인터와 무역 인재 육성 나선다

제47기 마케팅 프로젝트 발표 대회 개최

우수 교육생 9월 오사카 수출 상담회 참가

이미지 확대 한국무역협회가 28일 서울 강남구 삼성동 무역아카데미에서 포스코인터내셔널과 협업해 ‘제47기 무역마스터 마케팅 프로젝트 발표대회’를 개최하고 있다.

한국무역협회 제공

한국무역협회가 포스코인터내셔널과 협력해 무역 인재를 양성한다고 29일 밝혔다.무역협회는 전날 서울 삼성동 무역아카데미에서 제47기 무역마스터 수료식 및 마케팅 프로젝트 발표 대회를 열었다.무역협회 부설 무역아카데미는 1995년부터 청년 무역 인력 양성 과정인 무역마스터 과정을 운영하고 있다. 이를 통해 지난 30년간 3900여명의 무역 인재를 양성했다.무역협회는 포스코인터내셔널과 협업해 이번 47기 무역마스터 과정에 마케팅 프로젝트 발표 대회를 도입했다.이에 따라 이번 교육생들은 2개월간 포스코인터내셔널이 수출 중소기업의 해외 판로 개척을 지원하는 ‘대·중소 동반 수출 사업’에 참여했다. 이를 통해 실전 마케팅 업무를 체험했다.특히 이들은 중소기업의 제품 분석뿐만 아니라 유망 시장 조사, 잠재 바이어 발굴, 수출 제안서 작성 등 해외 진출을 위한 마케팅 전략을 세웠다.포스코인터내셔널은 해당 프로젝트에 대한 기획부터 평가까지 전 과정을 주도했다.우수 교육생들은 오는 9월 포스코인터내셔널이 주관하는 오사카 수출 상담회에 참가한다. 해외 바이어와 직접 대면하고 거래를 제안하는 경험을 쌓는다.정희철 무역아카데미 사무총장은 “향후에도 기업과의 협업을 통해 일자리 미스매칭 해소에 기여할 것”이라고 말했다.이범수 기자