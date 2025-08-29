[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(8월 29일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 7.40%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 70,100원으로 전 거래일 대비 0.72%(500원) 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 804,765주를 기록했다.이어 로보티즈(108490)가 검색비율 2위를 기록하며 -6.30%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 0.00%의 등락률로 보합세를 보이고 있다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 0.37%의 상승률을 보이며 주가가 소폭 상승 중이다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 0.55% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 알테오젠(196170)은 등락률 5.26%로 상승세를 보이고 있다. 7위 HJ중공업(097230)은 5.68%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 삼성중공업(010140)은 -0.47%의 하락세를 보이고 있다. 9위 현대바이오(048410)는 0.30% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 엘앤에프(066970)는 하락률 -1.87%로 주가가 하락하고 있다.이 밖에도 에르코스(435570) ▲16.32%, 범한퓨얼셀(382900) ▲7.55%, HLB(028300) ▲1.99%, 삼양컴텍(484590) ▲3.73%, 알테오젠 ▲5.26%, HD현대중공업(329180) ▲0.20%, 삼성중공업 ▼0.47%, 현대바이오 ▲0.30%, 엘앤에프 ▼1.87% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자