2분기 가구 ‘실질소비지출’ 4년 반 만에 최대 폭 감소

국내외 불확실성에 지갑 닫아

車 등 고가 내구재 소비 위축

물가 고려한 실질소득 ‘그대로’

2025-08-29 16면

올해 2분기 가구의 소비지출이 4년 반 만에 최대 폭으로 감소했다. 소비심리 지표는 4년 만에 가장 높은 수준으로 회복했지만, 불확실성 탓에 소비자들의 ‘지갑’이 닫히면서 자동차와 가전기기 등 고가의 내구재 소비로 연결되지 못한 결과다.통계청이 28일 발표한 ‘2025년 2분기 가계동향 조사 결과’에 따르면 지난 2분기 가구당 월평균 소비지출은 283만 6000원으로 1년 전보다 0.8% 늘었다. 교통·운송(-5.7%)과 가정용품·가사서비스(-9.9%), 의류·신발(-4.0%) 등에서 소비가 줄었다.하지만 물가 변동을 반영한 ‘실질소비지출’은 1.2% 감소했다. 감소 폭은 코로나19가 대유행한 2020년 4분기(-2.8%) 이후 가장 컸다. 1분기에 이어 2개 분기 연속 감소했고, 뒷걸음질 폭은 더 컸다. 특히 교육은 학원·보습 교육 지출이 줄면서 3.2% 감소했는데, 2020년 4분기 이후 18분기 만에 가장 큰 폭이었다. 웬만해선 손을 대지 않는 자녀들의 학원·보습비 지출까지 줄였다는 의미다.이런 실질소비지출 감소는 소비심리 지표와는 상반된 흐름이란 점에서 눈길을 끈다. 한국은행이 발표하는 소비자심리지수(CCSI)는 지난해 12월 비상계엄으로 전월 대비 12.5 포인트 급락했지만, 2분기 내내 전월 대비 상승세를 탔다. 돈을 쓰려는 마음이 커졌는데도 막상 큰 지출로는 이어지지 못하는 상황이다. 이지은 통계청 가계수지동향과장은 “2분기에 국내외 사회경제적 불확실성이 커진 점이 소비 위축에 영향을 줬다”며 “자동차나 가전기기 등 내구재 지출액이 줄었다”고 설명했다.실질소득은 ‘그대로’였다. 가구당 월평균 소득은 506만 5000원으로 전년보다 2.1% 늘었다. 지난해 1분기 이후 5분기 만에 가장 낮은 증가율이었다. 그러나 물가를 고려한 실질소득 증가율은 0.0%를 기록했다. 특히 사업소득이 1.9% 줄며 2023년 3분기 이후 7분기 만에 최대폭으로 주저앉았다. 자영업자 감소가 사업소득 감소로 이어졌다.분배지표도 악화했다. ‘균등화 처분가능소득 5분위 배율’은 5.45배로 0.09배 확대됐다. 가구의 처분가능소득을 가구원 수로 나눈 뒤 상위 20%의 소득이 하위 20%의 몇 배인지를 보는 지표로, 배율이 커질수록 분배가 나빠졌다는 의미다.세종 강동용 기자