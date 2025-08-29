메뉴
매주 리스크 회의에 CCTV 관제센터 신설… 현대엔지니어링, 조직·안전 문화 전면 개편

김기중 기자
김기중 기자
수정 2025-08-28 18:14
입력 2025-08-28 18:14
이미지 확대
800대의 폐쇄회로(CC)TV를 관리하는 안전관제센터실. 현대엔지니어링 제공
800대의 폐쇄회로(CC)TV를 관리하는 안전관제센터실.
현대엔지니어링 제공
현대엔지니어링 제공


지난 2월 말 일어난 세종~안성 고속도로 붕괴 사고 시공사인 현대엔지니어링이 법적 기준보다 강화한 자체 안전 기준을 마련하고 조직·안전 문화를 전면 개편한다고 28일 밝혔다.

현대엔지니어링은 우선 건설기계 사용, 철거, 터널 굴착 등 10개 공종을 고위험 작업으로 지정하고 사전 검토 절차를 강화했다. 10대 고위험 작업을 진행하려면 매주 ‘리스크 모니터링 회의’에서 승인받아야 한다. 지난달 말 기준 모든 현장의 안전 관리 인력을 1139명으로 늘렸고, 안전관리 인력 대비 근로자 비율도 종전 1대25 수준에서 1대11 수준으로 강화됐다.

지난 5월 안전품질지원실을 신설하고, 국내외 전 현장 안전 점검과 모니터링을 담당할 안전진단팀을 확대하는 등 안전조직 개편도 단행했다. 특히 안전진단팀에는 800대의 폐쇄회로(CC)TV 안전관제센터를 신설했다.

김기중 기자
2025-08-29 14면
