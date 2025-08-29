보이스피싱 접수 10분 내 차단… 피해 땐 금융사가 배상 ‘법제화’

정부 ‘보이스피싱 근절 종합 대책’

보이스피싱 피해가 발생하면 금융사가 피해액을 배상하는 방안이 추진된다. 보이스피싱에 이용된 전화번호는 신고가 접수된 지 10분 이내에 차단된다.정부는 28일 정부서울청사에서 이 같은 내용의 ‘보이스피싱 근절 종합 대책’을 발표했다. 윤창렬 국무조정실장이 주재하고 과학기술정보통신부와 문화체육관광부, 법무부, 금융위원회, 방송통신위원회, 개인정보보호위원회, 대검찰청, 경찰청, 금융감독원이 참여하는 ‘범정부 보이스피싱 대응 태스크포스(TF)’가 마련한 대책이다.우선 금융사가 보이스피싱 피해액의 일부 또는 전부를 배상토록 하는 방안을 연내 법제화하기로 했다. 현재 배상 요건·한도·절차 등 구체적인 내용을 놓고 은행과 협의 중이다. 영국과 싱가포르 사례를 참고했다. 영국은 소비자가 보이스피싱으로 속아서 송금한 경우 은행이 최대 8만 5000파운드(약 1억 5000만원)를 5일 내 의무 상환하도록 규정하고 있다. 배상 비용은 송금 은행과 수취 은행이 절반씩 부담하는 구조다.또 보이스피싱 의심 번호가 접수되면 해당 번호를 10분 내로 일단 차단하기로 했다. 정부는 경찰청 보이스피싱 통합신고대응센터의 규모를 3배 이상으로 늘려 137명이 근무하는 ‘보이스피싱 통합 대응단’을 다음달부터 연중무휴 24시간 가동하고, 대응단은 보이스피싱 피해 신고가 들어오면 문제의 번호를 10분 내로 긴급 차단하는 조치에 나선다. 지금은 보이스피싱 범죄에 이용되는 것으로 의심되는 전화번호가 나타나더라도 이 번호를 차단하기까지 여러 시간이 걸린다.통신사의 책임도 강화된다. 관계자는 “통신사는 판매점·대리점이 휴대전화를 불법 개통하고 있지 않은지를 지속적으로 모니터링해야 하고, 특정 판매점·대리점에서 외국인 가입자가 급증하는 등 이상 징후가 포착되면 이를 과기정통부에 신고해야 한다”고 말했다. 또 휴대전화 판매점·대리점이 고의로 또는 중과실로 휴대전화를 불법 개통한 것으로 드러나면 통신사는 해당 판매점·대리점과의 계약을 의무적으로 해지해야 한다. 통신사가 이런 관리를 소홀히 해 휴대전화 불법 개통이 다수 발생하면 정부는 해당 통신사에 대해 등록 취소나 영업 정지 등의 강력한 제재를 부과하기로 했다.정부는 또 외국인 여권 하나당 개통할 수 있는 휴대전화를 2회선에서 1회선으로 줄이기로 했다. 해외에서 거는 전화번호를 국내 번호인 것처럼 거짓으로 표시되게 하는 사설 중계기의 제조·유통·사용도 전면 금지된다.박소연·신융아·이승연 기자