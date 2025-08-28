“정책·기술·인재양성 삼각축으로 대한민국 에너지 미래 선도”

켄텍, 28일 부산 벡스코서 ‘에너지정책연구소 창립기념 포럼’ 개최

‘미래에너지·AI리더 양성 전략’ 주제…새정부 에너지전환정책 논의

이미지 확대 한국에너지공과대학교가 28일 부산 벡스코에서 개최한 ‘에너지정책연구소(KEPI) 창립 기념 포럼’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국에너지공과대학교 제공

한국에너지공과대학교(켄텍)가 28일 부산 벡스코에서 ‘에너지정책연구소(KEPI) 창립 기념 포럼’을 열고 새정부의 차세대 전력망 로드맵 등 에너지 전환정책과 관련된 실질적 해법을 제시했다.‘미래에너지·AI 리더 양성 전략’을 주제로 진행된 이날 포럼에선 ▲ K-에너지 신산업의 글로벌 동향과 정책 방향 검토 ▲에너지 안보와 AI-에너지 융합 전략 논의 ▲산·학·연·정 전문가 협력 네트워크 구축 방안 등이 논의됐다.박진호 켄텍 총장직무대행은 개회사를 통해 “에너지정책연구소의 탄생은 정부의 에너지 전환 정책과 연계한 켄텍 전체의 확장된 역할을 상징한다”며 “켄텍이 AI 기반 정책 모델링과 산업 맞춤형 기술 솔루션, 인재 양성의 삼각축을 통해 국가 에너지 미래를 선도하겠다”고 밝혔다.기조연설에 나선 이종영 전기위원회 위원장은 “탄소중립과 에너지전환은 더 이상 미룰 수 없는 국가적 사명”이라고 강조하고 “정부는 장기적 로드맵과 전력망 확충을 통해 이를 뒷받침해야 한다”고 지적했다.패널토론에서는 정부·학계·산업계 대표들이 탄소중립과 에너지 안보, 디지털 전력망 구축, 사회적 수용성 확보 방안을 논의했다.패널들은 공통적으로 ‘기술만으로는 에너지 대전환을 완성할 수 없으며, 정책 지원과 산업계 참여가 맞물려야 한다’는 점을 강조했다.이원용 산업부 에너지MD는 “에너지고속도로와 재생에너지 확대, 데이터센터 전력 수요 증가 등 당면 과제를 해결하기 위해선 K-그리드, 모델 기반 정책결정, 에너지 AI 융합 전략이 실증단계부터 상용화까지 이어지는 ‘전주기 체계’로 구현돼야 한다”고 제안했다.손정락 KAIST 교수는 그간 국내 에너지정책이 혼선과 불확실성에 직면해 온 배경을 지적하며 “데이터와 과학에 기반한 모델링 정책 연구를 통해 정책결정의 신뢰성을 높이는 것이 연구소의 핵심적 책무”라고 강조했다.산업계 대표로 나선 강민석 한전 경영연구원장은 에너지 안보와 탄소중립이라는 이중 과제를 동시에 달성해야 하는 국가적 상황을 지적하고 켄텍의 3대 전략인 ‘K-그리드테크, 모델링 기반정책, 에너지 AI’를 통합적 해법으로 평가했다.좌장을 맡은 문승일 에너지정책연구소장은 “이제 중앙집중식 화석연료 중심의 에너지 체계를 대규모 재생에너지에 기반한 분산에너지 시스템으로 전환해야 한다”며 “에너지정책연구소가 정책·기술·인재를 연결해 복합적 과제를 풀어가는 전략 플랫폼으로 자리매김할 것”이라고 말했다.지난 5월 출범한 켄텍 에너지정책연구소는 연구와 정책을 잇는 가교 역할을 수행하고 있다. 특히 최근 정부가 발표한 ‘한국형 차세대 전력망 로드맵’에서도 디지털 전력망, AI 수요예측, 그리드테크·에너지저장 융합 분야에서 핵심적 파트너로 주목받고 있다.광주 홍행기 기자