김정관 산업장관 “韓, AI와 에너지 주제로 세계에 화두 던져”

이미지 확대 김정관 산업통상자원부 장관이 28일 부산 파라다이스 호텔에서 취재진과 만나 ‘에너지 슈퍼위크’의 의미를 설명하고 있다. 산업부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정관 산업통상자원부 장관이 지난 25일부터 진행되고 있는 ‘에너지 슈퍼위크’에 대해 “아젠다(의제) 세터로서의 우리나라의 위상을 보여줬다”고 평가했다.김 장관은 28일 부산 파라다이스호텔에서 열린 기자간담회에서 “우리나라는 그동안 글로벌 사회가 만든 아젠다를 따라가는 모습이었는데 이번에는 인공지능(AI)과 에너지라는 주제에 대해 공동체에 큰 화두를 던진 측면에서 의미 있다”며 이같이 말했다.지난 25일부터 부산에서는 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지 장관회의를 비롯해 청정에너지 장관회의, 미션이노베이션(MI) 장관회의, 기후산업국제박람회 등 4개 국제행사가 29일까지 동시에 진행되고 있다. ‘AI를 위한 에너지, 에너지를 위한 AI’(Energy for AI, AI for Energy)라는 주제로 각국이 AI와 에너지 이슈에 대해 논의를 진행한다.김 장관은 “우리나라에서 에너지 관련 장관급 행사를 개최한 것은 큰 의미가 있다”며 “보통 장관급 협의체는 회의만 하고 끝나는데 이번에는 박람회랑 같이 연계해 실제 논의되는 것과 현실을 볼 수 있게 연계했다는 측면에서 각국 인사들이 큰 의미가 있다는 말을 건넸다”고 말했다.김 장관은 AI 시대에 필요한 에너지를 ‘3C’ 측면에서 정리했다. 김 장관은 “데이터 센터가 워낙 전기를 소비하기 때문에 일단 저렴(Cheap)해야 한다”며 “싼 전기를 확보하지 않으면 AI 시대에 데이터 센터 자체를 돌릴 수 없다”고 강조했다. 이어 “전류가 일정한 흐름으로 가는 콘스턴트(Constant·지속성)가 중요하다”며 “클린(Clean)한 에너지도 필요하다”고 설명했다.최근 논의되고 있는 기후에너지부 신설 등 정부 조직개편에 대해서는 “에너지 고속도로나 RE100(재생에너지 100%) 산업단지, 글로벌 에너지 협력 등 부분들은 산업부가 어떤 형태로든 깊게 연관돼 일을 할 수밖에 없다”며 “결론이 어떻게 날지는 아직 유동적인 걸로 안다”고 말했다. 현재 산업부의 에너지정책실과 환경부의 기후정책실을 분리해 기후에너지부를 신설하는 방안, 산업부의 에너지정책실을 환경부로 옮겨 기후환경에너지부로 개편하는 방안 등이 유력하게 거론되고 있다.지난 25일 한미 정상회담 순방 동행을 마치고 이날 귀국한 김 장관은 한미정상회담 및 대미 관세 협상과 관련한 질문에는“적절한 시기에 대미협상 관련해서는 말할 기회가 있을 것”이라며 말을 아꼈다.부산 이주원 기자