서울여자간호대학교, AI·DX 교수법 연수지원 ‘AI GPT 교육전문가 1급’ 과정 전원 합격

서울여자간호대학교(총장 김숙영)는 혁신지원사업의 AI·DX 중점 교수법 연수지원 프로그램 일환으로 ‘AI GPT 교육전문가 1급’ 자격증 과정을 8월 한 달간 운영해, 참가 교수 13명 전원이 합격하는 성과를 거두었다.이번 과정은 간호교육 현장에 필요한 AI 활용 역량을 강화하기 위해 마련되었으며, 특히 8월 13일(수) 진행된 대면 실습 과정 ‘생성형 AI를 활용한 간호교육’을 통해 교수자들의 실제 교육 적용 능력이 한층 강화되었다.실습은 미래직업협회 강상희 대표강사가 맡아 ▲다양한 생성형 AI 도구의 특징과 활용 방안 ▲강의계획서 작성 ▲수업자료 및 학습콘텐츠 생성 실습 등을 중심으로 진행되었다. 참가 교수들은 이를 통해 수업 현장에서 즉시 활용 가능한 AI 기반 교수법을 체득하며, 교육 혁신을 위한 디지털 활용 능력을 강화할 수 있었다.서울여자간호대학교 교수학습연구지원센터 관계자는 “간호교육은 빠르게 변화하는 의료 환경에 발맞추어 디지털 전환이 필수적”이라며, “이번 과정을 통해 교수자들이 AI 도구에 대한 이해와 활용 역량을 강화함으로써 학생들에게 더욱 효율적이고 맞춤형 교육을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.특히 서울여자간호대학교는 단순히 자격증 취득에 그치지 않고, 교수들이 실제 수업 현장에 적용한 결과를 서로 공유·확산하는 ‘교수법 인사이트: 교수법 나눔 워크숍’을 이어갈 계획이다. 이를 통해 연수에서 배운 AI 교수법이 실제 강의 속에서 어떤 성과를 거두었는지 사례를 나누고, 교육 효과를 극대화하는 선순환 구조를 만들고자 한다.서울여자간호대학교는 앞으로도 AI·DX 융합 교육환경 구축과 교수역량 강화를 위한 연수·워크숍·특강 등을 지속적으로 운영하며, 디지털 전환 시대를 선도하는 간호 인재 양성에 앞장설 계획이다.온라인뉴스팀