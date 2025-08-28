[서울데이터랩]동일스틸럭스 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

28일 오후 15시 40분 동일스틸럭스(023790)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 동일스틸럭스는 장 중 8,283,954주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 276원 오른 1,196원에 마감했다.한편 동일스틸럭스의 PER은 -3.76으로, 이는 해당 기업이 수익을 내지 못하고 있음을 시사하며, ROE는 -28.53%로 수익성을 확보하기 어려운 상황임을 나타낸다.이어 상승률 2위 엠에스씨(009780)는 주가가 29.92% 폭등하며 종가 10,770원에 상승 마감했다. 상승률 3위 현대ADM(187660)의 주가는 3,000원으로 29.87% 폭등하며 두각을 나타냈다. 상승률 4위 현대바이오(048410)는 25.19% 상승하며 6,660원에 마감했다. 상승률 5위 유니테크노(241690)는 19.63%의 급등세를 보이며 종가 3,565원에 마감했다.6위 현대힘스(460930)는 종가 27,300원으로 17.67% 급등 마감했다. 7위 네오이뮨텍(950220)은 종가 1,096원으로 17.22% 급등 마감했다. 8위 코스텍시스(355150)는 종가 11,720원으로 16.85% 급등 마감했다. 9위 피델릭스(032580)는 종가 1,271원으로 15.55% 급등 마감했다. 10위 러셀(217500)은 종가 2,055원으로 15.38% 급등 마감했다.이밖에도 큐리언트(115180) ▲14.79%, 프로티아(303360) ▲14.07%, 퀀타매트릭스(317690) ▲14.01%, 비나텍(126340) ▲13.97%, 원익홀딩스(030530) ▲11.63%, 원익(032940) ▲11.15%, 케이씨티(089150) ▲10.99%, 케이프(064820) ▲10.83%, 팬스타엔터프라이즈(054300) ▲9.05%, 나우로보틱스(459510) ▲8.71% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 동일스틸럭스의 급등에 대해 “동일스틸럭스는 최근 업계에서 주목받고 있는 기업으로, 이번 주가 상승은 시장의 기대감이 반영된 결과로 보인다”며 “향후 지속적인 성장을 위해서는 수익성 개선이 필요할 것”이라고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자