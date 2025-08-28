[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 8월 28일 장 마감 5분 만에 8.18%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 69,600원으로 전 거래일 대비 1.42%(1,000원) 하락하며 거래를 마쳤다. 거래량은 11,567,078주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 3.27%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 현대바이오(048410)는 25.19% 급등했다. 검색비율 4위 HD한국조선해양(009540)은 10.55% 상승했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.32% 하락하며 약보합으로 마감했다.6위 현대ADM(187660)은 등락률 29.87%로 상한가를 기록했다. 7위 한화오션(042660)은 -0.99%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 8위 엘앤에프(066970)는 12.33%의 급락세로 거래를 마쳤다. 9위 삼성중공업(010140)은 -2.73% 하락했다. 10위 HJ중공업(097230)은 11.51% 상승했다.이 밖에도 NAVER(035420) ▼0.23%, STX엔진(077970) ▲13.01%, 현대힘스(460930) ▲17.67%, SK(034730) ▲9.44%, 삼양식품(003230) ▲5.62%, 현대차(005380) ▼0.91%, 원익홀딩스(030530) ▲11.63%, 카카오(035720) ▼0.94%, HD현대중공업(329180) ▼3.45%, 일동제약(249420) ▲1.88% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자