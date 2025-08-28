이탈리아 컨템포러리 파라점퍼스, 한층 진화된 FW25 컬렉션 공개

이미지 확대 (사진=스타럭스 제공)

이탈리아 컨템포러리 브랜드 파라점퍼스(PARAJUMPERS)가 2025년 FW컬렉션을 공개한다.이번 시즌은 스포츠웨어, 경량 다운, 간절기 아이템까지 다양한 카테고리로 구성된 라인업을 선보이며, 변화하는 기후와 라이프스타일에 맞춘 스타일을 제안한다. 특히 가볍고 기능적인 아이템을 중심으로, 세련되고 실용적인 디자인을 강화했다.브랜드 아이덴티티를 대표하는 마스터피스(Masterpieces) 라인은 이번 시즌에도 컬렉션의 메인 아이템이다. 한층 현대적인 실루엣으로 재해석되었으며, 고급 울, 프리미엄 가죽, 양가죽 등 차별화된 소재를 활용해 아이코닉 아이템을 새롭게 선보인다.남성 컬렉션은 아웃도어에서 영감을 받은 실루엣과 디테일이 특징이다. 부드러운 컬리 플리스, 원형 퀼팅 크링클 푸퍼, 오버사이즈 포켓의 체크 패턴 파카 등은 산과 대자연을 떠올리게 하며 모험적인 무드를 완성한다.여성 컬렉션은 이번 시즌 특히 눈에 띄는 변화를 보여준다. 페미닌하면서도 컨템포러리한 실루엣을 중심으로, 고급 소재와 통일감 있는 스타일링을 통해 세련되고 완성도 높은 룩을 선보인다. 다운과 울을 혼합한 파카와 코트는 도시적인 감각을 담았으며, 니트와 패딩을 결합한 하이브리드 아우터, 오버사이즈 봄버는 스트리트 감성과 아웃도어 무드를 동시에 표현한다.기능성과 스타일 역시 이번 컬렉션의 핵심이다. 고도의 방수 기능과 첨단 기술이 적용된 아우터웨어는 극한의 날씨에도 안심하고 착용할 수 있으며, 세련된 디자인과 실용성을 동시에 만족시킨다.한편, 파라점퍼스 2025 FW 컬렉션은 전국 오프라인 직영 매장과 561 공식 브랜드관, 공식 네이버 브랜드관에서 만나볼 수 있다.온라인뉴스팀