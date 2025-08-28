[서울데이터랩]크로노스 맨틀 방귀코인 1시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최신 데이터 기준으로 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 크로노스(Cronos)입니다. 현재 크로노스의 가격은 398원이며, 1시간 동안 16.68%의 상승을 기록했습니다. 24시간 등락률은 38.64%로 단기적인 상승세를 유지하고 있습니다. 거래량은 1조 5147억 원에 달하며, 시가총액은 13조 3678억 원으로 19위에 위치해 있습니다.두 번째로 주목할 종목은 맨틀(Mantle)입니다. 현재 가격은 1706원이며, 1시간 동안 3.44% 상승했습니다. 24시간 기준으로는 4.35%의 상승률을 보이고 있습니다. 맨틀의 거래량은 7723억 5250만 원이고, 시가총액은 5조 5509억 원으로 32위를 차지하고 있습니다.세 번째로는 방귀코인입니다. 현재 가격은 1148원이며, 1시간 동안 2.04% 상승했습니다. 24시간 동안은 3.70% 상승을 기록 중입니다. 방귀코인의 거래량은 2436억 7032만 원이며, 시가총액은 1조 1486억 원으로 89위에 올라 있습니다.다음으로 폼입니다. 폼의 현재 가격은 5157원이며, 1시간 동안 2.03% 상승했습니다. 24시간 동안은 6.29% 상승을 기록했습니다. 거래량은 211억 2676만 원이며, 시가총액은 1조 9694억 원으로 63위에 위치해 있습니다.아발란체는 현재 3만 5237원이며, 1시간 동안 1.87% 상승을 보였습니다. 24시간 동안은 5.95% 상승률을 기록 중입니다. 거래량은 8930억 7250만 원이며, 시가총액은 14조 8799억 원으로 17위에 자리하고 있습니다.한편, 주피터는 702원으로 1시간 동안 1.74% 상승했습니다. 펌프는 4.24원으로 1.22% 상승했습니다. 하이퍼리퀴드는 7만 280원으로 1.09% 상승했습니다. 지토는 2766원으로 1.07% 상승했으며, 니어프로토콜은 3546원으로 1.03% 상승했습니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자