주한 외국기업 36% “노란봉투법 탓 철수 고려”

KOFA, 한국 진출 100곳 대상 조사

“손해배상 책임 조정 부정적” 47%

이미지 확대 현대제철 하청노동자, 현대차·현대제철 경영진 집단 고소 금속노조 충남지부 현대제철비정규직지회 관계자들이 27일 서울 서초구 대검찰청 앞에서 기자회견을 연 뒤 ‘현대차그룹·현대제철 파견법 위반 고소장’을 제출하기 위해 이동하고 있다. 고소인은 비정규직지회 조합원 1892명이다.

연합뉴스

2025-08-28 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

주한 외국기업 3곳 중 1곳이 최근 국회를 통과한 ‘노란봉투법’(노동조합법 2·3조 개정안)으로 인해 한국 내 투자 축소 또는 철수를 고려하는 것으로 나타났다. 노란봉투법은 하청 노동자에 대한 원청 책임을 강화하고 노조와 노동자에 대한 손해배상 범위를 제한하는 내용을 담고 있다.주한외국기업연합회(KOFA)가 27일 한국에 진출한 외국인 투자기업 100개사 대표 및 인사 담당자를 대상으로 조사한 결과 35.6%가 ‘투자 축소 또는 한국지사 철수를 검토 중’이라고 답했다. ‘영향이 없다’고 밝힌 기업은 64.4%였다. KOFA는 1999년 설립된 비영리단체로 현재 약 600개 회원사를 보유하고 있으며 1만 5000여개 주한 외국인 투자기업과 정부 간 가교 역할을 하고 있다.쟁의행위에 대한 손해배상 책임을 조정한 법안 3조에 대해서도 부정적 반응이 두드러졌다. 손해배상 제한 조항의 경우 긍정은 7%였으나 부정은 47%나 됐다. 중립은 46%였다. 파업 참여자 보호 확대 조항은 긍정 40%, 부정 44%, 중립 16%로 나타났다. 불법 파업에 대한 민사책임 제한 조항에 대해서는 긍정 30%, 부정 50%, 중립 20%로 집계됐다.현대제철 하청 노동자로 구성된 금속노조 충남지부 현대제철비정규직지회는 이날 서울 대검찰청에 현대자동차그룹·현대제철 경영진을 상대로 한 집단 고소장을 제출했다. 이상규 현대제철비정규직지회장은 “2021년부터 현대제철이 사용자라는 판결을 받아 왔지만 지금까지 단 한 차례도 교섭에 응한 적이 없다”며 “당시 53일간 총파업과 통제센터 점거까지 했지만 현대제철은 오히려 200억원대 손해배상 청구로 대응했다”고 말했다.고용노동부는 2021년 현대제철의 불법 파견을 적발하고 직접 고용 시정명령을 내렸다. 이후 법원은 2022년과 2025년 판결에서 교섭 거부를 부당노동행위로 판단했지만 검찰은 기소하지 않았다.이범수 기자