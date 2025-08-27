[서울데이터랩]엔케이 29.99% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

27일 오후 15시 35분 엔케이(085310)(085310)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 엔케이는 장 중 54,694,112주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 293원 오른 1,270원에 마감했다.한편 엔케이의 PER은 -63.50으로 마이너스 수치를 기록하였으며, ROE는 0.50%로 매우 낮은 수준을 보였다.이어 상승률 2위 HD현대미포(010620)는 주가가 +14.59% 급등하며 종가 216,000원에 상승 마감했다. 상승률 3위 HD현대중공업(329180)의 주가는 521,000원으로 +11.32% 급등하며 우수한 실적을 기록했다. 상승률 4위 HD현대마린엔진(071970)은 +8.62% 상승하며 85,700원에 마감했다. 상승률 5위 비에이치(090460)는 +7.42%의 상승세를 보이며 종가 18,250원에 마감했다.6위 노루홀딩스(000320)는 종가 31,800원으로 +7.07% 상승 마감했다. 7위 삼성중공업(010140)은 종가 22,000원으로 +6.80% 상승 마감했다. 8위 HD한국조선해양(009540)은 종가 369,500원으로 +6.48% 상승 마감했다. 9위 미원상사(002840)는 종가 148,300원으로 +6.46% 상승 마감했다. 10위 화인베스틸(133820)은 종가 1,696원으로 +5.93% 상승 마감했다.이밖에도 모나미(005360) ▲5.83%, 주연테크(044380) ▲5.19%, 티에이치엔(019180) ▲5.02%, 더존비즈온(012510) ▲4.89%, HD현대마린솔루션(443060) ▲4.81%, 노루홀딩스우(000325) ▲4.78%, 일정실업(008500) ▲4.70%, 에이블씨엔씨(078520) ▲4.43%, 세진중공업(075580) ▲4.40%, 삼성E&A(028050) ▲4.17% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자