[서울데이터랩]알테오젠 3.62% 하락하며 코스닥 시장 혼조세

코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 혼조세를 보이고 있다.
한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 426,500원으로 전 거래일 대비 3.62% 하락하고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율이 14.35%이며, 거래량은 230,542주로 집계된다. PER은 241.78, ROE는 29.52를 기록하고 있다. 한편, 에코프로비엠(247540)은 131,100원으로 0.23% 상승하며 주가가 보합세를 유지하고 있다. 이 종목의 상장주식수는 97,801주이며, 외국인비율은 12.61%로 나타났다. 거래량은 161,603주이며, PER과 ROE는 각각 -138.15, -6.26으로 재정 상태가 불안정하다.
에코프로(086520)는 55,400원으로 0.18% 하락하고 있으며 거래량은 435,324주를 기록하고 있다. 펩트론(087010)의 현재가는 314,500원으로 0.32% 상승했고, 거래량은 89,567주다. 파마리서치(214450)는 694,000원으로 2.39% 하락하며 거래량은 34,725주에 그치고 있다.
한편 시가총액 20위권 종목들은 휴젤(145020) ▲1.58%, 리노공업(058470) ▲0.74%, 클래시스(214150) ▼1.88%, 에스엠(041510) ▼2.20%, 코오롱티슈진(950160) ▼1.55%, 실리콘투(257720) ▼1.38%, 케어젠(214370) ▲1.79%, JYP Ent.(035900) ▼2.09%, 이오테크닉스(039030) ▲2.15%, 셀트리온제약(068760) ▼0.38% 등의 성적을 기록하고 있다.
현재 코스닥 시장은 외국인 비율과 거래량에 따라 등락이 엇갈리고 있다. 알테오젠과 에코프로비엠은 각각 하락세와 보합세를 보였고, 펩트론과 이오테크닉스는 상승세를 보이고 있다. 외국인비율과 거래량의 영향으로 주가의 변동성이 커지고 있다.
