타이어픽, 미국 100년 전통 ‘쿠퍼 타이어’ 국내 단독 출시

이미지 확대 (사진 = 타이어픽 제공)

모빌리티 전문 커머스 플랫폼 타이어픽이 미국 100년 전통의 타이어 브랜드 ‘쿠퍼 타이어(COOPER TIRES)’를 국내에 단독 출시했다고 밝혔다. 이번 출시를 통해 타이어픽은 쿠퍼의 대표 승용차 및 SUV용 모델 3종을 선보이며, 고성능·고가 브랜드 중심이었던 국내 수입 타이어 시장에 새로운 대안을 제시할 계획이다.쿠퍼 타이어는 1914년 미국에서 시작된 브랜드로, 북미 시장에서 오랜 기간 안정성과 성능을 인정받아왔다. 현재는 미국 타이어 시장 점유율 1위인 ‘굿이어(GOODYEAR)’의 패밀리 브랜드이며, 세계 10대 타이어 제조사 중 하나로 알려져 있다.이번에 국내에 선보이는 쿠퍼 타이어는 ▲고성능 스포츠 타이어 ‘ZEON RS3-G1’ ▲정숙성과 승차감 중심의 ‘EVOLUTION C5’ ▲SUV 전용 프리미엄 모델 ‘DISCOVERER HTT’ 총 3종이다. 모든 모델은 UTQG(미국 통합 타이어 성능 등급제) 인증을 보유하고 있으며, 트레드웨어 500 이상, 트랙션 A 등급 이상을 획득해 내구성과 안전성을 확인받았다.특히 타이어픽은 쿠퍼 타이어를 직접 수입·유통하며 중간 유통 마진을 제거한 정찰제 가격 정책을 도입했다. 이를 통해 국내 동급 프리미엄 타이어 대비 합리적인 가격으로 제공된다. 또한, 삼성화재와 협업해 구매 후 1년간은 고객 과실에 따른 파손까지 보증하며, 제조상 하자에 대해서는 6년간 보증을 지원한다.타이어픽 관계자는 “기존 수입 타이어 대비 뛰어난 성능과 합리적인 가격, 철저한 정품 보증까지 겸비한 쿠퍼 타이어는 실용적인 소비를 지향하는 운전자들에게 좋은 선택지가 될 것”이라며 “앞으로도 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 고객의 타이어 선택 폭을 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.현재 타이어픽은 쿠퍼 타이어 출시를 기념해 자사 사이트 및 앱에서 최대 반값 할인 프로모션과 리뷰 이벤트 등 다양한 혜택을 진행 중이다.온라인뉴스팀