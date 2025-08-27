메뉴
[서울데이터랩]‘범한퓨얼셀’ 29.92% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-08-27 09:27
입력 2025-08-27 09:27
이미지 확대


27일 오전 9시 15분 범한퓨얼셀(382900)가 등락률 +29.92%로 상승률 1위를 차지했다. 범한퓨얼셀은 개장 직후 5분간 319,624주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 5,470원 오른 23,750원이다.

한편 범한퓨얼셀의 PER은 1,397.06으로 매우 높은 수준이며, ROE는 0.62%로 수익성 개선이 필요한 상황이다.

이어 상승률 2위 에스퓨얼셀(288620)은 현재가 13,770원으로 주가가 24.84% 폭등하고 있다. 상승률 3위 더블유에스아이(299170)는 현재 1,784원으로 17.76% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 원일티엔아이(136150)는 16.79% 급등하며 24,350원에 거래되고 있다. 상승률 5위 네오크레마(311390)는 13.91%의 상승세를 타고 8,600원에 거래되고 있다.

6위 고바이오랩(348150)은 현재가 5,270원으로 11.18% 상승 중이다. 7위 한울앤제주(276730)는 현재가 2,220원으로 8.56% 상승 중이다. 8위 현대ADM(187660)은 현재가 2,335원으로 7.85% 상승 중이다. 9위 비나텍(126340)은 현재가 41,450원으로 7.52% 상승 중이다. 10위 한라캐스트(125490)는 현재가 5,150원으로 7.18% 상승 중이다.

이미지 확대


이밖에도 한중엔시에스(107640) ▲6.93%, 동아화성(041930) ▲6.80%, 대양전기공업(108380) ▲6.70%, 일승(333430) ▲6.57%, 앱코(129890) ▲6.54%, 네패스(033640) ▲5.88%, 현대바이오(048410) ▲5.83%, 플라즈맵(405000) ▲5.82%, 삼양컴텍(484590) ▲5.82%, 링크솔루션(474650) ▲5.63% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
