[서울데이터랩]크로노스·펜들·하이퍼리퀴드 1시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 1시간 동안 가장 큰 상승률을 기록한 종목은 크로노스입니다. 크로노스는 현재 286원으로 거래되고 있으며, 1시간 동안 3.00% 상승했습니다. 24시간 기준으로는 27.83% 상승하여 강력한 상승세를 보여주고 있습니다. 크로노스의 24시간 거래량은 7126억 5365만원으로, 이는 시장의 큰 관심을 받고 있는 것을 의미합니다.펜들은 현재 7823원에 거래되며, 1시간 동안 2.98% 상승했습니다. 24시간 동안 펜들의 상승률은 2.77%로, 짧은 시간 동안 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다. 24시간 거래량은 2038억 7775만원을 기록하여 크로노스와 함께 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다.하이퍼리퀴드는 현재 6만 4965원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 2.84% 상승했습니다. 24시간 동안 하이퍼리퀴드의 상승률은 0.87%로 비교적 안정적인 모습을 보이고 있지만, 4762억 7299만원의 거래량을 기록하여 거래가 활발히 이루어지고 있습니다.스카이 프로토콜은 현재 91원으로 거래되며, 1시간 동안 2.66% 상승했습니다. 24시간 동안 4.09% 상승하여 비교적 꾸준한 상승세를 나타내고 있습니다. 거래량은 30억 7890만원으로 다른 상위 종목에 비해 적지만, 시가총액이 2조 1336억 원으로 큰 편입니다.인젝티브는 현재 1만 8732원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 2.28% 상승했습니다. 24시간 등락률은 -0.69%로 하락세를 보였지만, 최근 1시간 동안 반등한 모습을 보이고 있습니다. 24시간 거래량은 2316억 7249만원을 기록하여 거래가 활발히 이루어지고 있음을 보여줍니다.한편, 도그위프햇은 1시간 동안 2.24% 상승하며, 현재 1117원에 거래되고 있습니다. 모포는 3315원에 거래되며, 1시간 동안 2.16% 상승했습니다. 같은 시각, 봉크는 0.0292원에 거래되며, 1시간 동안 2.11% 상승했습니다. 에테나는 887원에 거래되며, 1시간 동안 1.94% 상승했습니다. 이더리움은 634만 7559원에 거래되며, 1시간 동안 1.93% 상승했습니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자