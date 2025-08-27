[서울데이터랩]빅테크 주식 혼조세, 엔비디아 강세 마감

이미지 확대

26일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 주요 종목들은 다양한 등락률을 기록하며 각기 다른 시세 동향을 나타냈다.엔비디아(NVDA)는 1.09% 상승하며 181.77달러에 거래를 마쳤다. 애플(AAPL)은 0.95% 상승해 229.31달러에 거래를 마감했다. 반면, 마이크로소프트(MSFT)는 0.44% 하락하며 502.04달러에 거래되었다.아마존닷컴은 0.34% 상승한 228.71달러에 거래를 마감했다. 메타는 보합세를 기록하며 754.10달러에 거래되었다. 알파벳 Class A는 0.65% 하락한 207.14달러를 기록했다. 브로드컴은 1.28% 상승하여 298.01달러에 거래되었다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 303억 달러로, 약 42조 2,770억원에 달했다. 이 종목의 시가총액 대비 거래대금 비중은 6.84%를 기록했다. 마이크로소프트는 거래대금 154억 달러로, 약 21조 4,417억원을 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 4.13%에 달했다. 애플의 거래대금은 124억 달러로, 약 17조 3,289억원에 이르렀으며 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.64%를 기록했다.정연호 기자