메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[서울데이터랩]빅테크 주식 혼조세, 엔비디아 강세 마감

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-08-27 08:41
입력 2025-08-27 08:41
이미지 확대


26일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 주요 종목들은 다양한 등락률을 기록하며 각기 다른 시세 동향을 나타냈다.

엔비디아(NVDA)는 1.09% 상승하며 181.77달러에 거래를 마쳤다. 애플(AAPL)은 0.95% 상승해 229.31달러에 거래를 마감했다. 반면, 마이크로소프트(MSFT)는 0.44% 하락하며 502.04달러에 거래되었다.

아마존닷컴은 0.34% 상승한 228.71달러에 거래를 마감했다. 메타는 보합세를 기록하며 754.10달러에 거래되었다. 알파벳 Class A는 0.65% 하락한 207.14달러를 기록했다. 브로드컴은 1.28% 상승하여 298.01달러에 거래되었다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 303억 달러로, 약 42조 2,770억원에 달했다. 이 종목의 시가총액 대비 거래대금 비중은 6.84%를 기록했다. 마이크로소프트는 거래대금 154억 달러로, 약 21조 4,417억원을 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 4.13%에 달했다. 애플의 거래대금은 124억 달러로, 약 17조 3,289억원에 이르렀으며 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.64%를 기록했다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기