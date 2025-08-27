재계, 208조원 MOU 11건 성사… 한미 ‘제조업 르네상스’ 시동

비즈니스 라운드 테이블 총출동

이미지 확대 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 ‘한미 비즈니스 라운드 테이블’에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 포옹하며 인사를 나누고 있다.

이미지 확대 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 ‘한미 비즈니스 라운드 테이블’에 한미 정재계 주요 인사 40여명이 참석한 가운데 이재명 대통령이 최태원(오른쪽) SK그룹 회장과 악수하고 있다.

이미지 확대 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 ‘한미 비즈니스 라운드 테이블’에서 구광모(왼쪽) LG그룹 회장은 실판 아민 GM 수석부회장과 이야기하고 있다.

한미 정재계 핵심 인사 40여명이 미국 워싱턴DC에서 열린 ‘한미 비즈니스 라운드 테이블’에 총출동해 1500억 달러(약 208조원) 규모의 대미 투자와 계약·양해각서(MOU) 11건을 성사시켰다. 이번 회의는 단순한 투자 발표를 넘어 조선·원전·항공·반도체·바이오 등 전략·첨단 산업 전반에서 협력 체계를 구체화하며 한미 ‘제조업 르네상스’의 본격적인 출발점이 됐다는 평가다.류진 한국경제인협회 회장은 26일 한국 경제계 대표로 한 모두발언에서 “한국 기업들은 미국과 글로벌 시장을 함께 견인하며 제조업 르네상스의 새 시대를 열기 위해 1500억 달러 규모의 대미 투자를 계획하고 있다”며 “인공지능(AI)·반도체·바이오 같은 첨단 산업부터 조선·원자력 등 전략 산업 그리고 공급망·인재 육성까지 협력한다면 제조업 황금시대를 열 수 있다”고 강조했다.현대자동차그룹은 올해부터 4년간 미국에 260억 달러(36조원)를 투자하기로 했다. 이는 지난 3월 밝힌 210억 달러 투자 계획에서 다시 50억 달러(6조 9600억원)를 늘린 규모다. 현대차그룹은 이번에 추가되는 50억 달러를 활용해 미국 현지에 연간 3만대 생산 규모의 로봇 공장을 신설하고, 자동차 생산 능력 등 기존에 발표했던 각 부분의 투자액을 늘린다. 투자의 핵심축은 제철, 자동차, 로봇으로 현대차그룹은 이번 투자를 통해 다양한 분야에서 사업 기회를 확대하고 모빌리티를 비롯한 미래 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.대한항공은 미국에서 499억 달러(69조 7500억원)를 투자해 항공기와 항공기 엔진, 엔진 정비 서비스를 구매한다. 우선 미국 보잉사에서 362억 달러(50조 6000억원) 상당의 항공기 103대를 추가 도입할 계획이다. 구체적으로 ▲777-9 항공기 20대 ▲787-10 항공기 25대 ▲737-10 항공기 50대 ▲777-8F 화물기 8대를 2030년대 말까지 순차적으로 받는다. 또 미국 GE에어로스페이스사와 CFM사에서 총 19대 분량의 항공기 예비 엔진을 구매하며, 규모는 6억 9000만 달러(9800억원)다. 특히 대한항공은 130억 달러(18조 1700억원)를 써 GE에어로스페이스사에서 20년 동안 항공기 28대에 대한 엔진 정비 서비스도 받을 예정이다.또 고려아연은 록히드마틴과 핵심 광물 공급망 협력을 약속했으며, 한국가스공사는 트라피구라와 미국산 액화천연가스(LNG) 장기 도입 계약을 체결했다.이재명 대통령은 이날 기조연설을 통해 “제조업과 조선업 분야의 경우 한국은 미국에 있어 최적의 파트너이자 유일한 파트너”라며 “양국이 윈윈할 수 있는 제조업 르네상스 비전의 세 가지 방향은 전략 산업 협력 강화, 첨단 산업 협력 확대, 핵심 품목의 공급망 안정화”라고 밝혔다. 이어 “‘마스가’(MASGA) 프로젝트를 통해 미국 조선업 부흥과 군사력 강화를 지원하겠다”며 “세계 1~3위 조선소를 보유한 한국 기업들은 LNG선, 쇄빙선 등 첨단 선박으로 미국 조선업 재건에 결정적 역할을 할 것”이라고 말했다.이 대통령은 또 차세대 원전과 SMR 개발, 한미 반도체 공급망, 바이오·의료 분야에서 미국과의 협력을 강조하면서 “미국은 반도체 공급망의 핵심 기지로 부상할 것이며 SK, 삼성 등 한국 기업의 현지 투자와 미국 기업의 한국 투자가 늘어나면 시너지가 극대화될 것”이라고 덧붙였다.다만 삼성은 이날 별도의 대미 반도체 투자 계획을 공개하지 않았다. 업계에서는 텍사스 테일러 파운드리(반도체 위탁생산) 추가 투자 가능성이 거론됐지만 도널드 트럼프 미 대통령의 반도체 관세·지분 전략 불확실성으로 발표가 미뤄졌다는 관측이 나온다. 재계 관계자는 “이번에 발표된 1500억 달러에는 기업들이 공개하지 않은 투자 계획까지 포함돼 있다”며 “향후 기업들의 판단에 따라 추가 투자 계획이 발표될 수 있을 것”이라고 전망했다.이날 회의장에서는 훈훈한 장면도 연출됐다. 이재용 삼성전자 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 뜨겁게 포옹하며 재회를 반겼고, 최수연 네이버 대표와 이재현 CJ그룹 회장도 황 CEO와 오랜 대화를 나눴다. 트럼프 대통령과 정상회담 직후 행사장에 합류한 이 대통령은 최태원 SK그룹 회장, 황 CEO 등과 담소를 나누며 화기애애한 분위기를 만들었다. 미국 측에서는 이 대통령에게 영문 이니셜 ‘JM LEE’가 새겨진 야구 유니폼을 선물하기도 했다.서울 이범수·하종훈·손지연·워싱턴 김진아 기자