미장 열풍에 ‘국장 엑소더스’… 해외 주식계좌 보유액 1년 새 2배로

국세청, 해외계좌 신고 현황 발표

신고자 6858명·신고액 94.5조원

주식이 절반 ‘48.1조’… 2배 증가

개인 투자액 67.8%는 미국 계좌

미국 주식시장(미장)과 가상자산(코인) 투자 열풍으로 올해 해외금융계좌 신고액이 100조원에 육박했다. 특히 주식 투자를 위한 전용 계좌 신고액은 2배 이상 급증했다.26일 국세청에 따르면 올해 해외금융계좌를 신고한 인원은 6858명, 신고액은 94조 5000억원으로 집계됐다. 지난해보다 신고자는 1901명(38.3%), 신고액은 29조 6000억원(45.6%) 증가했다. 해당 연도의 해외금융계좌 보유액이 매월 말일 기준 한 번이라도 5억원을 넘으면 과세당국에 신고해야 한다.자산 종류별로 보면 주식계좌 보유액이 48조 1000억원(50.8%)으로 전체 신고액의 절반을 차지했다. 1년 새 24조 5000억원(103.8%) 폭증했다. 신고자는 1992명으로 전년 대비 335명(20.2%) 늘었다. 국내 주식 투자자들이 엔비디아·팔란티어·테슬라 등 수익률이 높은 해외 주식으로 대거 이동했음을 보여준다.개인 신고자는 6023명으로 지난해보다 1871명(45.1%) 증가했다. 신고액은 10조 3000억원으로 같은 기간 62.8% 증가했다. 법인 신고자는 835개로 1년 새 30개(3.7%) 늘었고, 신고액은 67조 8000억원으로 19조 3000억원(39.8%) 급증했다.개인투자자 자금은 대부분 미국으로 쏠렸다. 신고액의 67.8%(11조 8000억원)가 미국 금융계좌였다. 이어 싱가포르(5.6%·1조원), 홍콩(4.7%·8000억원) 순이었다. 법인 신고액은 인도가 32.8%(21조 7000억원)로 가장 컸다. 이어 미국(21.7%·14조 3000억원), 일본(12.1%·8조원) 순이었다.연령대별 해외금융계좌 신고자는 10명 중 8명(78.7%)이 40대 이상 중년이었다. 50대(28.2%), 40대(25.7%), 60대 이상(24.8%) 순으로 많았다. 신고액은 60대 이상(32.1%), 40대(25.8%), 50대(22.3%) 순이었다. 집계된 인원과 금액이 ‘신고’ 기준인 만큼 미신고한 인원까지 고려하면 실제 해외주식 투자자 규모는 훨씬 클 것으로 예상된다.세종 이영준 기자