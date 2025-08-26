‘CJ 이재현 장남’ 이선호, 그룹으로 자리 옮긴다…“미래 먹거리 발굴 주도”

CJ제일제당서 지주사 CJ로 인사이동
신설 미래기획실 맡아 신사업 발굴
이재현 CJ그룹 회장의 장남인 이선호 CJ제일제당 식품성장추진실장이 다음달 지주사로 자리를 옮긴다.
26일 CJ그룹에 따르면 이 실장은 지주사인 CJ에 신설되는 미래기획실장을 맡을 전망이다. 이번 인사로 이 실장은 그룹 차원의 미래성장동력 발굴과 미래 신사업 확대를 담당하게 된다.
그동안 CJ에는 실 차원의 미래 신사업 조직이 없었다. 그룹 관계자는 “미래기획실은 미래 신수종 사업을 기획하는 전담 조직”이라면서 “그룹의 중장기 비전과 신규 성장엔진 발굴 등의 업무를 수행하고, 미래 관점의 전략적 시스템 구축을 추진한다”고 설명했다.
이 실장은 CJ제일제당에서 6년 만에 지주사로 복귀해 그룹의 미래 먹거리를 책임지게 됐다. 이 실장은 2022년 10월부터 CJ제일제당 식품성장추진실장 역할을 수행하며 글로벌 식품사업 대형화, 미래 신성장 동력 발굴 등을 맡았다.
1990년생인 이선호 실장은 2013년 그룹 공채로 CJ제일제당에 입사해 사업관리, 전략기획, M&A 등 다양한 부서를 거치며 경영 전문성을 높였다. 특히 미국 식품 계열사인 슈완스 인수 후 통합(PMI) 작업을 주도하는 등 글로벌 식품사업 확장과 사내벤처·혁신조직 육성, K푸드 발전과 세계화 위한 ‘퀴진K’ 기획 등에 기여했다.
김현이 기자
