[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 하이스틸 거래대금 무려 813억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.26일 한국거래소에 따르면, 하이스틸(071090)이 1,514만8,110주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 5,210원으로, 시가총액의 7.73%에 해당하는 81,329백만원의 거래대금과 함께 13.76%의 급등을 기록하고 있다. PER은 50.10, ROE는 0.74로, 높은 거래량과 더불어 주가가 빠르게 상승하고 있다. 삼성중공업(010140)은 1,291만1,253주가 거래되며 거래량 2위를 기록 중이다. 현재 주가는 20,750원으로, 시가총액의 14.49%에 해당하는 264,462백만원의 거래대금과 함께 3.75%의 상승을 보이고 있다. PER은 64.44, ROE는 1.77로 나타나고 있다.아센디오(012170)는 8,962,035주가 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있다. 현재 주가는 2,570원으로 10.30% 상승하고 있다. 삼성전자(005930)는 70,500원으로 1.40% 하락하며, 대우건설(047040)은 3,880원으로 9.77% 하락하고 있다. 거래량은 각각 7,182,388주와 6,898,694주를 기록 중이다. 모나미(005360)는 2,300원으로 16.04% 급등하며, 거래량은 6,150,453주이다. 두산에너빌리티(034020)는 63,900원으로 3.03% 하락, 거래량은 5,494,570주이다. 신원(009270)은 1,785원으로 4.19% 하락하고, 거래량은 5,113,874주이다. 일신석재(007110)는 2,180원으로 3.54% 하락하며, 거래량은 4,095,864주이다. TP(007980)는 1,846원으로 7.93% 하락하고, 거래량은 3,953,220주이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 넥스틸(092790) ▲3.59%, 한화오션(042660) ▼5.40%, 파미셀(005690) ▲1.66%, 대한해운(005880) ▼2.48%, HJ중공업(097230) ▼1.63%, 한국전력(015760) ▼2.87%, 휴스틸(005010) ▼0.36%, 대영포장(014160) ▼2.98%, 인디에프(014990) ▼6.72%, LG디스플레이(034220) ▲1.54% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 모나미가 16.04% 급등하며 6,150,453주의 거래량을 기록하고 있다. 거래대금은 시가총액의 3.23%에 해당하며, 이는 투자자들의 강력한 매수세를 반영하고 있다. 반면, 대우건설은 9.77% 하락하며 6,898,694주의 거래량을 보이고 있으며, 거래대금은 시가총액의 1.69%에 그치고 있다. 두산에너빌리티와 한화오션은 각각 3.03%와 5.40% 하락하면서도 높은 거래량과 거래대금을 기록하며, 시장의 변동성이 반영되고 있다.현재 시장은 상승 종목과 하락 종목이 혼재된 가운데, 투자자들이 신중하게 주식 선택을 하고 있는 모습이다. 특히, 높은 거래대금과 변동성을 보이는 종목들에 대한 투자자들의 관심이 집중되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자