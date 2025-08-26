LG전자, 내달 유럽에 ‘씽큐 AI 플랫폼’ 출시

이미지 확대 LG전자가 내달부터 AI가전을 업그레이드하거나 제품을 분석하고 고장까지 예방해 주는 AI홈 플랫폼 ‘LG 씽큐 AI’를 유럽 시장에 본격 론칭한다고 26일 밝혔다.

LG전자가 내달부터 유럽 시장에 인공지능(AI) 홈 플랫폼 ‘LG 씽큐 AI’(씽큐 AI)를 본격 출시한다고 26일 밝혔다. 기존 ‘LG 씽큐’가 제공하던 원격 제어·사물인터넷(IoT) 가전 연결 기능을 넘어 AI 기반 업그레이드와 고장 예방 서비스까지 아우르는 통합 플랫폼으로 진화한 것이다.씽큐 AI는 가전 기능을 소프트웨어 업데이트로 확장하는 ‘씽큐 업’, 에너지 사용량 모니터링 및 이상 징후를 실시간 분석하는 ‘씽큐 케어’ 등 두 가지 핵심 서비스로 구성된다. 고객은 반려동물 맞춤 펫케어 세탁·건조 기능이나 옷감별 건조 모드 등 상황에 따라 기능을 추가할 수 있고 서비스센터 방문 없이도 앱을 통해 자가 조치나 서비스 안내를 받을 수 있다.또한 생활 패턴을 반영한 ‘스마트 루틴’, 세탁기·건조기의 데이터 연동을 통한 ‘스마트 페어링’, 음식 이미지를 기반으로 조리법을 안내하는 ‘AI 레시피’ 등 맞춤형 편의 기능도 제공한다. 유럽 고객 특화 기능으로는 스페인의 ‘프레쉬 키퍼’, 독일·프랑스의 ‘AI 세이빙 모드’ 등이 적용된다.LG전자는 이번 출시를 기점으로 씽큐 AI를 아시아, 중남미 등으로 확대하고, 내달 5일 개막하는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2025’에서 체험 공간을 마련해 진화하는 AI 홈 생태계를 선보일 예정이다.이범수 기자