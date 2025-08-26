두피케어 브랜드 ‘솔랩’, 네이버 공식 브랜드스토어 론칭

이미지 확대

(주)코비스타의 프리미엄 두피 홈케어 전문 브랜드 솔랩(Solep)이 네이버 브랜드스토어를 공식 오픈하며 본격적인 판매 확대에 나선다.이번 브랜드스토어는 그동안 솔랩을 꾸준히 사랑해준 고객들에게 보답하기 위해 기획됐으며, 단독 구성 상품과 실질적인 혜택을 제공한다. 네이버 N배송 도입으로 당일 또는 익일 도착이 가능해 한층 빠르고 안전한 배송 서비스를 누릴 수 있으며, 무료 배송은 물론 알림받기 동의 고객에게는 추가 할인 쿠폰도 지급된다.또한 솔랩은 브랜드스토어 오픈과 함께 8월 18일부터 31일까지 진행되는 네이버 강세일 프로모션에 참여해 시즌오프 할인 행사를 실시한다. 행사 기간 동안 일부 인기 품목은 최대 42% 할인되며, ‘프리미어 하이그로 두피 앰플팩’ 구매 고객에게는 5ml 미니어처 증정으로 총 45ml 단독 구성을 제공한다. 아울러 프로모션 기간 내 구매 고객에게는 추가 3% 적립 혜택도 주어진다.솔랩 관계자는 “여름철 두피에 쌓인 열과 피지를 제때 관리하지 않으면 가을철 탈모로 이어질 수 있다”며, “앞으로도 네이버를 통해 다양한 행사와 프로모션을 선보이며 소비자 접점을 확대하고, 올바른 두피 건강 관리 문화를 만들어가겠다”고 전했다.온라인뉴스팀