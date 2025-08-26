[서울데이터랩]모포 펌프 에테나 1시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 27일 기준, 지난 1시간 동안 시가총액 300위권 내 가상자산 중 가장 높은 상승률을 기록한 종목은 모포(MOFO)입니다. 모포는 현재 3561원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 3.27%의 상승률을 보였습니다. 24시간 기준으로는 2.34% 상승하며 안정적인 상승세를 유지하고 있습니다. 모포의 24시간 거래량은 약 864억 4424만 원이며, 시가총액은 약 1조 1699억 원으로 89위에 자리하고 있습니다.펌프(PUMP)는 1시간 동안 1.35% 상승하며, 현재 4.01원에 거래되고 있습니다. 그러나 24시간 기준으로는 -2.95% 하락한 모습을 보이고 있어 단기적인 변동성이 눈에 띕니다. 펌프의 24시간 거래량은 3447억 4898만 원으로, 시가총액은 약 1조 4190억 원을 기록하며 76위에 랭크되어 있습니다.에테나(ETHENA)는 현재 903원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.59% 상승했습니다. 그러나 24시간 동안은 -6.33% 하락하며 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 에테나의 24시간 거래량은 1조 1870억 원이며, 시가총액은 약 5조 9841억 원으로 30위에 위치하고 있습니다.OKX 토큰(OKT)은 현재 25만 4275원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.13% 상승했습니다. 24시간 기준으로는 -8.44% 하락했으며, 거래량은 5418억 95만 원입니다. 시가총액은 5조 3397억 원으로 33위에 자리하고 있습니다.레오(LEO)는 1만 3319원에 거래되며, 1시간 동안 0.12% 상승했습니다. 24시간 동안은 0.19% 상승하며 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 레오의 24시간 거래량은 15억 5300만 원이며, 시가총액은 12조 2941억 원으로 19위에 위치하고 있습니다.같은 시각, 비트토렌트(BTT)는 0.00098361원에 거래되며 1시간 동안 0.06% 상승했습니다. 크로노스(CRO)는 223원에 거래되며 0.01% 상승한 모습을 보였습니다. 쿠코인 토큰(KCS) 역시 1만 7820원에 거래되며 0.01% 상승했습니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자