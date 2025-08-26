[서울데이터랩]빅테크 종목 보합세 기록, 엔비디아와 알파벳 상승세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

25일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 보합세를 보이고 있다. 엔비디아(NVDA)와 알파벳 Class A(GOOGL)는 소폭 상승세를 기록한 반면, 마이크로소프트(MSFT)와 애플(AAPL) 등은 하락세를 보였다.엔비디아는 전일 대비 1.82달러 상승하며 179.81달러에 거래되었고, 등락률은 1.02%를 기록했다. 마이크로소프트는 전일보다 2.97달러 하락한 504.26달러로, 등락률은 -0.59%였다. 알파벳 Class A는 2.40달러 상승하여 208.49달러를 기록하며 1.16%의 등락률을 보였다.애플은 전일 대비 0.60달러 하락하여 227.16달러로 거래를 마쳤으며, 등락률은 -0.26%였다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.90달러 하락하여 227.94달러에 거래되었고, 메타(META)는 1.49달러 하락한 753.30달러로 보합세를 보였다. 브로드컴(AVGO)은 0.23달러 상승하여 294.23달러에 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라(TSLA)로, 거래량은 85,816,670주에 달했으며, 거래대금은 295억 달러로 약 41조 970억원에 이르렀다. 엔비디아의 거래대금은 291억 달러로, 약 40조 5,038억원이며 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.66%에 달했다. 마이크로소프트는 109억 달러, 약 15조 1,892억원의 거래대금을 기록하였고, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.29%에 해당한다.정연호 기자