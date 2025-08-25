혈압 건강의 새로운 기준, ‘비티진 혈압 알지쓰리 파이브플러스’ CJ온스타일 론칭

이미지 확대

국내 특이 사포닌(진세노사이드) 연구 전문 기업 (주)비티진이 특이 사포닌 Rg3를 활용한 건강기능식품 ‘혈압 알지쓰리 파이브플러스’를 출시한다. 해당 제품은 오는 8월 29일 CJ온스타일 홈쇼핑을 통해 첫 방송을 진행할 예정이다.이번 제품은 카이스트 박사 출신 연구진이 24년간 특이 사포닌 Rg3 연구를 지속한 결과물로, 1일 40mg의 Rg3 고함량 섭취 시 혈압 건강에 도움을 줄 수 있다는 점을 국내 최초로 식품의약품안전처(식약처)로부터 인정받은 개별인정형 건강기능식품이다.‘혈압 알지쓰리 파이브플러스’는 홍삼의 일반적인 기능성(면역력 증진, 피로 개선 등)을 포함하면서, Rg3 성분이 혈관 내피세포의 산화질소(NO) 생성을 촉진해 혈관을 이완시키고 혈압을 낮추는 데 도움을 줄 수 있는 기능성을 강조하고 있다.비티진은 24년 이상 인삼 및 홍삼의 특이 진세노사이드 연구를 이어온 바이오 기업으로, 이번 제품의 핵심 원료인 특이 사포닌 Rg3는 식약처로부터 기능성과 안전성을 모두 검증받아 개별인정형 원료로 등록되었다.비티진 관계자는 “‘혈압 알지쓰리 파이브플러스’는 장기간 연구를 통해 확보한 기술력을 토대로 개발된 제품으로, 혈압 관리에 관심 있는 소비자들에게 새로운 선택지를 제공할 것”이라고 밝혔다.한편, ‘혈압 알지쓰리 파이브플러스’는 오는 8월 29일 오전 10시 25분 CJ온스타일 홈쇼핑 방송을 통해 첫 선을 보인다.온라인뉴스팀