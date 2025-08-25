[서울데이터랩]코닉오토메이션 29.99% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

25일 오후 15시 40분 코닉오토메이션(391710)(052600)이 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 코닉오토메이션은 장 중 16,424,070주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 446원 오른 1,933원에 마감했다.한편 코닉오토메이션의 PER은 92.05로 주가가 다소 높게 평가받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 3.92%로 수익성이 낮다고 판단하기 어려운 수준이다.이어 상승률 2위 비츠로시스(054220)는 주가가 29.97% 상승하며 종가 464원에 마감했다. 상승률 3위 텔콘RF제약(200230)의 주가는 3,235원으로 29.92% 상승하며 강세를 보였다. 상승률 4위 지투지바이오(456160)는 29.92% 상승하며 138,500원에 마감했다. 상승률 5위 하이젠알앤엠(160190)은 21.71%의 상승세를 타고 종가 35,600원에 마감했다.6위 오로라(039830)는 종가 21,950원으로 20.01% 상승 마감했다. 7위 로보티즈(108490)는 종가 100,700원으로 19.31% 상승 마감했다. 8위 디알젬(263690)은 종가 6,510원으로 18.15% 상승 마감했다. 9위 삼현(437730)은 종가 13,450원으로 15.75% 상승 마감했다. 10위 인벤티지랩(389470)은 종가 35,950원으로 15.59% 상승 마감했다.이밖에도 이엠앤아이(083470) ▲13.95%, 원익홀딩스(030530) ▲13.51%, KD(044180) ▲13.43%, 케이엔알시스템(199430) ▲13.24%, KS인더스트리(101000) ▲12.39%, 현대무벡스(319400) ▲11.78%, 케이지에이(455180) ▲11.61%, 덕산네오룩스(213420) ▲11.39%, 씨메스(475400) ▲10.97%, 제놀루션(225220) ▲10.92% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자