[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-08-25 16:23
입력 2025-08-25 16:23
이미지 확대


두산에너빌리티(034020)가 8월 25일 장 마감 5분 만에 6.97%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 두산에너빌리티의 현재가는 65,900원으로 전 거래일 대비 5.95% 상승했다. 거래량은 9,087,993주를 기록했으며, 시가는 63,800원이었다.

이어 검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 등락률 0.14%로 약보합세를 보였다. 검색비율 3위의 로보티즈(108490)는 19.31% 상승 마감했다. 검색비율 4위 한화오션(042660)은 0.79% 상승하며 강보합으로 마감했다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 3.39% 상승했다.

6위 카카오(035720)는 등락률 1.73%로 상승했고, 7위 지투지바이오(456160)는 29.92%의 상한가를 기록했다. 8위 NAVER(035420)는 1.58% 상승했으며, 9위 삼성중공업(010140)은 0.76% 상승했다. 10위 레인보우로보틱스(277810)는 10.08% 상승했다.

이미지 확대


이 밖에도 그래피(318060) ▼24.93%, 포스코인터내셔널(047050) ▲5.71%, HLB(028300) ▼0.94%, 알테오젠(196170) ▲3.79%, 삼성SDI(006400) ▲2.55%, 에이비엘바이오(298380) ▲8.56%, 한국전력(015760) ▼1.16%, 이수페타시스(007660) ▲6.94%, 대한조선(439260) ▲0.44%, 현대차(005380) ▲0.91% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
