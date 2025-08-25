이번 추석 선물은? ‘2025 한가위 명절선물전’에서

이미지 확대 25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 한가위 명절선물전’을 찾은 관람객들이 굴비 등 건어물 선물세트를 살펴보고 있다. 2025.8.25 이지훈 기자

이미지 확대 25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 한가위 명절선물전’을 찾은 한 관람객이 한과 부스를 둘러보고 있다. 2025.8.25 이지훈 기자

25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 한가위 명절선물전’을 찾은 관람객들이 부스를 둘러보고 있다.추석을 한 달여 앞두고 열린 이번 ‘2025 한가위 명절선물전’은 농수축산물과 전통 상품, 생활용품 등 다양한 품목을 선보이며 오는 28일까지 열린다.이지훈 기자