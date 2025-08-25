[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 ‘아이비젼웍스’ 거래대금 약 473억 달성

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.25일 한국거래소에 따르면, 아이비젼웍스(469750)가 3천 2백만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,479원으로, 거래대금은 47,286백만원에 이른다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 9.42%로, 집중적인 매수세가 포착된다. PER은 -10.96, ROE는 -17.05로, 재무적인 측면에서는 다소 부진한 모습을 보인다. KD(044180)는 694원으로 거래되며 2천 3백만주 이상 거래량을 기록해 2위를 차지한다. 거래대금은 16,207백만원으로 시가총액 대비 약 8.76%에 해당한다. PER 57.83, ROE 12.56으로 재무 지표는 비교적 안정적이다.3위인 이스트아시아홀딩스(900110)의 경우 현재가는 89원으로, 1.14%의 상승률을 보이며 2천 3백만주 이상의 거래량을 기록한다. 4위 비츠로시스(054220)는 444원으로 24.37% 급등하여 2천 1백만주 이상의 거래량을 보인다. 5위 우리기술(032820)은 3,922원으로 5.43% 상승하며 거래량은 1천 7백만주를 넘는다. 6위 이엠앤아이(083470)는 1,133원으로 17.05% 상승, 1천 3백만주 이상 거래되고 있다. 7위 아스트(067390)는 520원으로 -11.26% 하락하며 1천 3백만주 이상의 거래량을 보인다. 8위 PS일렉트로닉스(332570)는 4,480원으로 10.34% 상승, 1천 2백만주 이상 거래되고 있다. 9위 그래피(318060)는 11,860원으로 -20.93% 하락하며 1천 2백만주 이상의 거래량을 기록한다. 10위 아이에이(038880)는 182원으로 5.81% 상승하며 9백만주 이상의 거래량을 보인다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 다날(064260) ▲6.63%, 탑코미디어(134580) ▲12.48%, 휴림로봇(090710) ▲4.26%, 이브이첨단소재(131400) ▲2.18%, 삼화네트웍스(046390) ▲3.30%, 원익홀딩스(030530) ▲13.16%, 애니플러스(310200) ▼0.37%, 한라캐스트(125490) ▼0.38%, 대한광통신(010170) ▲10.16%, 손오공(066910) ▲3.81% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 KD와 비츠로시스가 있다. KD는 거래량과 거래대금이 모두 높은 수준을 보이며, 투자자들의 큰 관심을 받고 있다. 비츠로시스는 높은 상승률과 함께 거래대금이 시가총액의 3.61%를 넘어서며 강력한 매수세가 확인된다. 반면, 그래피와 아스트는 각각 -20.93%, -11.26%의 하락률을 기록하며 약세를 보인다. 그래피는 거래대금이 시가총액의 11.90%를 차지하며 매도세가 강하게 나타나고 있다.전체적으로 시장은 엇갈린 움직임을 보인다. 상승 종목과 하락 종목이 고루 분포하며, 일부 종목에서는 강한 매수세와 매도세가 공존하고 있다. 거래대금이 시가총액의 높은 비율을 차지하는 종목들이 다수 확인되어, 투자심리가 급격히 변화하고 있음을 시사한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자