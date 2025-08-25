[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(8월 25일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 9.16%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 71,200원으로 전 거래일 대비 0.28% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,506,669주를 기록했다.이어 두산에너빌리티(034020)가 검색비율 2위를 기록하며 1.61% 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 1.39% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 한화오션(042660)은 개장 초반부터 1.67%의 상승률을 보이고 있다. 검색비율 5위 삼성중공업(010140)은 1.76% 상승하며 장 초반 강세를 보이고 있다.6위 카카오(035720)는 등락률 0.47%로 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 7위 NAVER(035420)는 0.23%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 알테오젠(196170)은 2.61%의 상승세를 보이고 있다. 9위 삼양컴텍(484590)은 4.58% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 에이비엘바이오(298380)는 상승률 5.87%로 주가가 크게 오르고 있다.이 밖에도 HLB(028300) ▲2.01%, 현대로템(064350) ▲0.88%, 에코프로비엠(247540) ▲1.72%, 한화시스템(272210) ▲0.75%, 삼성SDI(006400) ▲1.62%, 현대차(005380) 보합, 한전산업(130660) ▲6.26%, 네이처셀(007390) ▲0.48%, 비에이치아이(083650) ▲1.93%, 한화에어로스페이스(012450) ▲0.11% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자