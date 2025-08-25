[서울데이터랩]펜들 에이브 아발란체 상승률 상위 종목 주목

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 암호화폐 시장에서 1시간 상승률이 높은 종목으로는 펜들, 에이브, 아발란체가 돋보이고 있다.펜들은 현재가 8,243원으로 1시간 동안 1.42% 상승하며 가장 높은 상승폭을 기록하고 있다. 그러나 24시간 동안은 3.20% 하락했으며, 거래량은 1,620억 782만 원으로 나타났다. 이는 단기적으로 거래가 활발히 이루어졌음을 시사한다. 펜들의 시가총액은 1조 3,838억 원으로 시가총액 순위는 77위에 위치하고 있다.에이브는 현재 48만 8,358원에 거래되고 있으며 1시간 동안 1.35% 상승했다. 하지만 24시간 기준으로는 4.09% 하락한 상태다. 거래량은 1조 1,087억 원으로 시장에서 상당한 거래가 이루어졌음을 보여준다. 시가총액은 7조 4,308억 원으로 25위에 랭크되어 있다.아발란체는 3만 5,206원으로 1시간 동안 1.29% 상승했다. 24시간 동안은 2.70% 하락했으며, 거래량은 1조 1,007억 원으로 나타났다. 시가총액은 14조 8,669억 원에 이르며 시가총액 순위는 17위다. 이는 여전히 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 의미한다.같은 시각 아비트럼은 803원으로 1.22% 상승했으며, 24시간 동안 1.62% 하락했다. 카스파는 현재 124원이며 1시간 동안 1.04% 상승했고, 24시간 동안에는 0.01%의 미미한 상승을 기록했다. 유니스왑은 1만 5,324원으로 1시간 동안 0.98% 상승했다. 하이퍼리퀴드는 6만 1,411원으로 0.94% 상승했으며, 24시간 동안 1.43% 상승한 것으로 나타났다. 알고랜드는 358원으로 1시간 동안 0.92% 상승했고, 주피터는 714원으로 0.90% 상승했다. 마지막으로 쎄타토큰은 1,131원으로 0.85% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자