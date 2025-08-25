[서울데이터랩]알고랜드 비체인 레이디움 24시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 등락률 상위 종목 중 알고랜드(ALGO)가 가장 주목을 받고 있다. 알고랜드는 4.49%의 상승률을 기록했으며, 현재 가격은 380원이다. 시가총액은 약 3조 3206억 원으로, 알고랜드는 블록체인 플랫폼의 확장성과 보안을 중시하는 프로젝트로 잘 알려져 있다. 이 플랫폼은 빠르고 안전한 거래를 지원하며, 다양한 디앱(dApp)을 지원하는 생태계를 구축하고 있다.비체인(VET)도 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다. 비체인은 3.20%의 상승률을 기록하며, 현재 가격은 36원이다. 시가총액은 약 3조 1208억 원에 달한다. 비체인은 주로 공급망 관리에 특화된 블록체인 솔루션을 제공하고 있으며, 이미 여러 글로벌 기업들과 협력관계를 맺고 있다.레이디움(RAY) 역시 3.09% 상승하며 5000원의 가격대를 보이고 있다. 시가총액은 1조 3405억 원으로, 레이디움은 솔라나 블록체인 기반의 탈중앙화 거래소(DEX)로서, 빠른 거래 속도와 낮은 비용을 강점으로 내세운다. 특히 유동성 풀을 통해 사용자들이 참여할 수 있는 다양한 수익구조를 제공한다는 점에서 인기를 끌고 있다.모네로(XMR)는 2.58% 상승하며 37만 8546원에 거래되고 있다. 모네로는 시가총액 약 6조 9829억 원을 기록하고 있으며, 개인 정보 보호와 익명성을 중시하는 암호화폐로 유명하다. 이 코인은 사용자 거래의 프라이버시를 보호하는 기술적 특징을 바탕으로 견고한 지지층을 확보하고 있다.하이퍼리퀴드(HYPE)는 2.57% 상승한 6만 3480원에 거래되고 있다. 시가총액은 21조 1979억 원으로, 하이퍼리퀴드는 주로 금융 서비스 및 유동성 제공에 초점을 맞추고 있는 프로젝트다. 다양한 금융 상품과 서비스를 통해 사용자들에게 높은 유동성을 제공하며, 빠른 거래 체결 속도를 자랑한다.한편, 폴리곤(POL)은 1.98% 상승하며 351원에 거래되고 있다. 쎄타토큰(THETA)은 1.76% 상승하며 1176원의 가격을 보이고 있으며, 에이다(ADA)는 1.70% 상승하여 1279원에 거래 중이다. 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 1.34% 상승하며 1262원의 가격대를 형성하고 있다. 이더리움(ETH)은 0.78% 상승하여 662만 394원의 가격을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자