명륜진사갈비 가맹점 월세 지원…코로나 이후 두 번째 파격적 지원

이미지 확대 (사진=명륜당 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

명륜진사갈비를 운영하는 (주)명륜당은 전국 540여 가맹점에 550만 원씩, 총 29억 4천만 원 규모의 월세 지원을 실시했다고 지난 20일 밝혔다. 이번 지원은 코로나19 확산으로 외식업계가 큰 어려움을 겪던 지난 2020년 2월 전국 가맹점 월세지원 이후 두 번째다.해당 지원금은 가맹본사에서 실시한 교육에 5회 참여한 가맹점에게 집행되었으며, 대부분의 가맹점이 혜택을 받았다. 이는 가맹점주와의 상생 경영을 실효적으로 펼치기 위한 조치다.물가 상승과 소비 심리 위축이 지속되며 자영업자들의 부담이 가중되는 가운데, 특히 고정비의 상당 부분을 차지하는 임대료와 인건비 상승으로 인해 많은 자영업자들이 점포 유지 자체를 고민하는 사례도 늘고 있다.지난 2020년 2월, 외식업계가 큰 어려움을 겪던 시기에 명륜당은 프랜차이즈 업계 최초로 23억 원 규모로 전국 가맹점에 월세를 지원했다. 당시 월세지원 이외에도 마스크 1,700만 장 무상 제공, 마케팅 비용 및 안정자금 등 75억 원 규모의 추가 지원을 실시했다. 이로 인해 당시 중소 벤처기업부 박영선장관으로부터 ‘착한 프랜차이즈 1호’ 인증을 받은 바 있다.이 외에도 에어컨 무상 설치, 광고비 지원, 배달 수수료 및 모바일 쿠폰 수수료 전액 지원, 무이자 대출 제공 등은 대부분의 프랜차이즈에서는 보기 어려운 명륜당만의 이례적인 상생 정책으로 주목받았다. 이번 월세 지원 역시 여전히 외식업계의 고정비 부담이 크다는 판단에 따라 결정되었으며, 전액 본사 부담으로 집행된다. 이어서 관계자는 2019년부터 2025년까지 가맹점에 직접 지원한 금액과 대광고 마케팅 지원까지 총 637억 원이라고 전했다.특히 이번 월세 지원은 단순한 일회성 지원이 아닌, 가맹점주들의 역량 강화와 연계된 차별화된 접근 방식을 취했다. 가맹본사에서 진행한 교육과정에 성실히 참여하고 이수한 점주들을 대상으로, 월세 지원을 실시함으로써 가맹점의 경영 안정화와 동시에 서비스 품질을 향상시키겠다는 전략이다. 이는 일방적인 지원을 넘어 가맹점주들의 자발적 참여와 성장을 유도하고 있다고 평가받고 있다.명륜당 관계자는 “가맹본사는 가맹점과 함께 위기를 이겨내는 동반자라는 인식 아래 상생경영 체제를 지속적으로 강화해오고 있다”며 “앞으로도 가맹점의 실질적인 경영 부담을 덜기 위한 다양한 지원책을 고민하고 실행해 나가겠다”고 밝혔다.실제로 이번 지원 소식을 접한 한 가맹점주는 “최근 경기 상황이 너무 어려워 임대료나 인건비 걱정이 컸는데, 본사에서 먼저 이렇게 실질적인 지원을 해주니 큰 힘이 된다”며 “본사가 가맹점을 단순히 관리하는 것이 아닌 함께 고민하고 이해하려는 태도가 느껴져 더욱 신뢰감이 든다”고 전했다.한편, 명륜진사갈비는 합리적인 가격의 숯불돼지갈비 전문 브랜드로 전국적인 인기를 얻고 있으며, 고객 니즈에 맞춘 꾸준한 신메뉴 개발과 공격적인 마케팅 전략으로 외식 프랜차이즈 업계의 모범 브랜드로 자리매김하고 있다.온라인뉴스팀