우리금융 편입 동양생명, 전국 사옥·연수원 매각 착수

이미지 확대 동양생명 서울 종로구 사옥 전경. 동양생명 제공

우리금융지주에 편입된 동양생명이 본사 사옥을 비롯해 전국 주요 지점과 연수원 등 영업용 부동산 매각에 나섰다.22일 금융권에 따르면 동양생명은 서울 종로지점 사옥을 비롯한 전국 9개 부동산 자산 매각을 위해 최근 부동산 회계법인 등 자문사들에 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다.이번 매각 대상에는 서울 창신동 종로지점 사옥을 비롯해 경기 성남시 새분당지점, 고양시 일산지점, 대구 남산동 대구지점, 전남 순천 저전동 순천지점 등 전국 주요 9개 지점과 고양시 인재개발원 등이 포함된 것으로 알려졌다.동양생명은 제안서를 제출한 자문사 가운데 매각 주관사를 선정한 뒤 본격적인 매각 절차에 돌입할 예정이다. 업계에서는 이번 매각이 우리금융의 인수 이후 재무구조 점검 과정에서 나온 후속 작업으로 보고 있다. 동양생명은 지난달 우리금융에 인수된 이후 그룹 차원에서 자산·부채 전반에 대한 점검을 진행해왔다.실적 부진도 매각 배경으로 꼽힌다. 동양생명의 올해 상반기 순이익은 868억원으로, 전년 동기 대비 47.1% 감소했다. 보험수익(704억원)은 48.5%, 투자수익(310억원)은 57.3% 급락했다.우리금융은 동양생명이 보유한 파인크리크CC, 파인밸리CC 등 골프장 등 비영업용 자산도 매각 후보군에 포함시킨 것으로 전해졌다.김예슬 기자